«Партизан» вернется в сербскую лигу

«Партизан» решил вернуться в чемпионат сербской лиги после двух лет отсутствия.

Об этом в интервью Mozzart Sport рассказал директор сербской лиги Александр Груин.

Груин отметил, что эту новость ему сообщил президент « » Остоя Мияйлович.

«Партизан» не участвовал в сезоне-2021/22 из-за административной ошибки, связанной с регистрацией игроков. В следующем сезоне заявка белградского клуба была отклонена, поскольку команда отказалась играть в предыдущем сезоне, а также из-за задолженности перед Сербской баскетбольной ассоциацией и Региональной баскетбольной ассоциацией.