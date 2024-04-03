«Партизан» вернется в сербскую лигу
«Партизан» решил вернуться в чемпионат сербской лиги после двух лет отсутствия.
Об этом в интервью Mozzart Sport рассказал директор сербской лиги Александр Груин.
Груин отметил, что эту новость ему сообщил президент «Партизана» Остоя Мияйлович.
«Партизан» не участвовал в сезоне-2021/22 из-за административной ошибки, связанной с регистрацией игроков. В следующем сезоне заявка белградского клуба была отклонена, поскольку команда отказалась играть в предыдущем сезоне, а также из-за задолженности перед Сербской баскетбольной ассоциацией и Региональной баскетбольной ассоциацией.