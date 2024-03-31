Миленко Богичевич: «Молодые игроки «Автодора» учатся быть частью команды и будут получать свои шансы больше и больше»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Астана Sports.ru – Казахстан Миленко Богичевич Баскетбол

Миленко Богичевич отметил вклад молодежи «Автодора» в победу над «Астаной».

«Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сегодня на игру, это очень важно, особенно после трех поражений.

Это была непростая встреча, потому что позади несколько поражений и нам пришлось играть против зонной защиты впервые в сезоне. Мы правильно на это среагировали, доволен этим. Нужно продолжать в том же духе, и фокусироваться на следующих соперниках.

Был уверен в молодых игроках, которые вышли в концовке. Они заслужили доверие своей упорной работой на тренировках. Да, они еще молодые, им нужно улучшать понимание баскетбола. Но мне нравится, как они ведут себя, как они поддерживают более опытных игроков, даже когда не играют. Они учатся быть частью команды и будут получать свои шансы больше и больше», – сказал главный тренер «Автодора».

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