Эмил Райкович: «Сильные люди проявляют себя тогда, когда сложнее всего»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Эмил Райкович Баскетбол

Эмил Райкович поздравил своих игроков с победой над «Локомотивом-Кубань».

Главный тренер ЦСКА одержал сотую победу в Единой лиге ВТБ. Выигрыш позволил ЦСКА сравняться с УНИКСом с общим балансом побед и поражений – 25-9.

«Хочу поздравить игроков. Мы переживаем сложный период, который начался с травмы Каспера Уэйра и продолжился несколькими поражениями. В какой-то момент показалось, что команда потеряла ритм и уверенность в себе.

Но сильные люди проявляют себя тогда, когда сложнее всего. Первая половина получилась непростой, и в раздевалке мы говорили о том, что надо просто играть в баскетбол и не задумываться о чем-то еще. Это помогло. Хочу отдельно поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас, несмотря на поражения, и сегодня по-настоящему помогли команде победить», – порадовался успеху Эмил Райкович.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий