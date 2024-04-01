Эмил Райкович: «Сильные люди проявляют себя тогда, когда сложнее всего»

Эмил Райкович поздравил своих игроков с победой над «Локомотивом-Кубань».

Главный тренер одержал сотую победу в лиге ВТБ. Выигрыш позволил ЦСКА сравняться с УНИКСом с общим балансом побед и поражений – 25-9.

«Хочу поздравить игроков. Мы переживаем сложный период, который начался с травмы и продолжился несколькими поражениями. В какой-то момент показалось, что команда потеряла ритм и уверенность в себе.

Но сильные люди проявляют себя тогда, когда сложнее всего. Первая половина получилась непростой, и в раздевалке мы говорили о том, что надо просто играть в баскетбол и не задумываться о чем-то еще. Это помогло. Хочу отдельно поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас, несмотря на поражения, и сегодня по-настоящему помогли команде победить», – порадовался успеху .