Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Марусси»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги прошел один матч.

АЕК дома выиграл у «Марусси»

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа Б

АЕК – Марусси 88:85 (13:20, 28:19, 25:21, 22:25)
Дата проведения
1 апреля, 20.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Онлайн матча
АЕК
Кузминскас (21 + 10 подборов), Рэндл (16), Макрэй (15), Холл (2), Хацидакис (0) – старт; Аграванис (13 + 9 подборов), Карамбелас (10), Неципоглу (7), Кузелоглу (4), Холлинз (0), Пилавиос (0).
Марусси
Яннопулос (15), Джустон (12 + 10 подборов), Hill (10), Ал. Николаидис (9 + 7 передач), Радулица (9) – старт; Бриско (13), Коузи (12), Вудард (5), Йордану (0), Филиппакос (0), Богрис (0).

Положение команд: АЕК – 10-13, ПАОК – 9-14, Лаврион – 8-15, Кардицас – 8-15, Марусси – 7-16, Аполлон – 3-20.

Группа А

Положение команд: Панатинаикос – 21-1, Олимпиакос – 21-2, Перистери – 16-7, Промитеас – 13-9, Арис – 12-11, Колоссос – 9-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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