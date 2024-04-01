Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Марусси»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги прошел один матч.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Группа Б
- Дата проведения
- 1 апреля, 20.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
- АЕК
- Кузминскас (21 + 10 подборов), Рэндл (16), Макрэй (15), Холл (2), Хацидакис (0) – старт; Аграванис (13 + 9 подборов), Карамбелас (10), Неципоглу (7), Кузелоглу (4), Холлинз (0), Пилавиос (0).
- Марусси
- Яннопулос (15), Джустон (12 + 10 подборов), Hill (10), Ал. Николаидис (9 + 7 передач), Радулица (9) – старт; Бриско (13), Коузи (12), Вудард (5), Йордану (0), Филиппакос (0), Богрис (0).
Положение команд: АЕК – 10-13, ПАОК – 9-14, Лаврион – 8-15, Кардицас – 8-15, Марусси – 7-16, Аполлон – 3-20.
Группа А
Положение команд: Панатинаикос – 21-1, Олимпиакос – 21-2, Перистери – 16-7, Промитеас – 13-9, Арис – 12-11, Колоссос – 9-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.