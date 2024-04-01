Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Марусси»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги прошел один матч.

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Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа Б

Положение команд: АЕК – 10-13, ПАОК – 9-14, Лаврион – 8-15, Кардицас – 8-15, Марусси – 7-16, Аполлон – 3-20.

Группа А

Положение команд: Панатинаикос – 21-1, Олимпиакос – 21-2, Перистери – 16-7, Промитеас – 13-9, Арис – 12-11, Колоссос – 9-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.