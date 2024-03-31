Джамал Мозли: «Мы одержали победу, но самое главное, что мы играли правильным образом»

Теги Мемфис Орландо Моритц Вагнер Джамал Мозли Баскетбол

«Орландо» выиграл у «Мемфиса» со счетом 118:88.

Победа над «Гриззлис» прервала серию из трех проигрышей подряд.

Главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли прокомментировал игру команды на послематчевой пресс-конференции.

«Мо Вагнер сказал это недавно в интервью. Он говорил о стандартах в нашей игре. То, что мы не выигрываем, не означает, что мы играем в плохой баскетбол.

Нужно оставаться верным этому процессу. Парни делали именно это сегодня. И мы одержали победу, но самое главное, что мы играли правильным образом.

Мы играли правильным образом и в последних проигранных матчах. Мы не одержали победы, но мы продолжали учиться в этих упорных встречах. Хороший урок для наших игроков. О том, как расти и как выигрывать», – расказал Джамал Мозли.

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1 комментарий
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Мемфис обыграть сейчас не так сложно
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