Джамал Мозли: «Мы одержали победу, но самое главное, что мы играли правильным образом»

«Орландо» выиграл у «Мемфиса» со счетом 118:88.

Победа над «Гриззлис» прервала серию из трех проигрышей подряд.

Главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли прокомментировал игру команды на послематчевой пресс-конференции.

« сказал это недавно в интервью. Он говорил о стандартах в нашей игре. То, что мы не выигрываем, не означает, что мы играем в плохой баскетбол.

Нужно оставаться верным этому процессу. Парни делали именно это сегодня. И мы одержали победу, но самое главное, что мы играли правильным образом.

Мы играли правильным образом и в последних проигранных матчах. Мы не одержали победы, но мы продолжали учиться в этих упорных встречах. Хороший урок для наших игроков. О том, как расти и как выигрывать», – расказал .