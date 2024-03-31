Копия перстня Кобе Брайанта за титул 2000 года, подаренная отцу, была продана за рекордные 927200 долларов
Перстень Кобе Брайанта был продан за рекордную сумму.
Копия чемпионского перстня «Лейкерс» сезона-1999/2000, подаренная защитником его отцу Джо Брайанту, была куплена на торговой площадке Goldin за сумму в 927200 долларов.
Первый раз копия была продана в 2013 году.
Предыдущий рекорд принадлежал сделке по продаже первого перстня Билла Расселла 1975-го года за 705000 долларов в декабре 2021 года.