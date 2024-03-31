Копия перстня Кобе Брайанта за титул 2000 года, подаренная отцу, была продана за рекордные 927200 долларов

Теги Лейкерс Кобе Брайант НБА Билл Расселл Джо Брайант Баскетбол

Перстень Кобе Брайанта был продан за рекордную сумму.

Копия чемпионского перстня «Лейкерс» сезона-1999/2000, подаренная защитником его отцу Джо Брайанту, была куплена на торговой площадке Goldin за сумму в 927200 долларов.

Первый раз копия была продана в 2013 году.

Предыдущий рекорд принадлежал сделке по продаже первого перстня Билла Расселла 1975-го года за 705000 долларов в декабре 2021 года.

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2 комментария
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