Микэл Бриджес: «Моей второй мечтой было стать учителем»

Теги Бруклин НБА Микэл Бриджес Баскетбол

Форвард «Бруклина» Микэл Бриджес хотел стать учителем.

«Моей второй мечтой было стать учителем вторых классов. Мне всегда нравилось помогать детям.

Второй класс мне понравился в детстве. Один из тех, которые мне запомнились. Отличный год. Отличный учитель.

Дети проводят много дней в школах. Со своими учителями, которые получают недостаточно признания. Они помогают нам становиться лучше каждый день. Их влияние и работа недооценены», – рассказал Бриджес.

Форвард получил возможность провести один день в качестве преподавателя в публичной школе №134 в Бруклине. Бриджес хочет стать учителем или директором после завершения карьеры.

Микэл Бриджес набирает 20,4 очка, 4,8 подбора и 3,7 передачи за «Нетс» в сезоне-2023/24.

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6 комментариев
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Труд учителя недооценен.
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Ответ Марсель Объелся
Он стабильно раз в год эту историю будет рассказывать?)
Пока ему задают вопрос он будет отвечать
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Из Микэла неплохой учитель вышел бы, спокойный, уравновешенный, а самое главное не пропускающий ни одного занятия....))
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Вот будет хохма, если станет не физруком, а трудовиком!
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Джош Гидди: " Я тоже своего рода учитель"))
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