Микэл Бриджес: «Моей второй мечтой было стать учителем»

Форвард «Бруклина» Микэл Бриджес хотел стать учителем.

«Моей второй мечтой было стать учителем вторых классов. Мне всегда нравилось помогать детям.

Второй класс мне понравился в детстве. Один из тех, которые мне запомнились. Отличный год. Отличный учитель.

Дети проводят много дней в школах. Со своими учителями, которые получают недостаточно признания. Они помогают нам становиться лучше каждый день. Их влияние и работа недооценены», – рассказал Бриджес.

Форвард получил возможность провести один день в качестве преподавателя в публичной школе №134 в . Бриджес хочет стать учителем или директором после завершения карьеры.

набирает 20,4 очка, 4,8 подбора и 3,7 передачи за «Нетс» в сезоне-2023/24.