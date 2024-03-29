Семен Антонов о матче с «Зенитом»: «После таких поражений действительно сложно найти слова. На душе опустошение»

Семен Антонов поделился впечатлениями от матча Лиги ВТБ с «Зенитом».

ЦСКА Антонова отыгрался с «-21», но упустил победу на последних секундах (91:92).

«Честно говоря, после этого поражения нельзя подобрать какие‑то определенные слова, потому что все это будет звучать банально. Что, вот, не выполнили установку тренера и прочее. Плохо начали эту игру, не придерживаясь той стратегии, которую готовили на этот матч. Соперник создал большой задел: разница была в 20 очков. Но мы в очередной раз проявили характер, вернулись в игру и догнали. Но в самом конце плохо распорядились мячом, что сыграло с нами злую шутку. Ведь было «+3» за 30 секунд до конца. В общем, плохое решение в последней атаке.

После таких поражений действительно сложно найти слова, потому что на душе опустошение. Вроде сначала соперник отправил тебя в нокаут, но мы смогли вернуться в игру, и в принципе она была в наших руках. Но это игра, сейчас нужно отдохнуть и восстановиться морально и физически. В понедельник уже встреча с «Локомотивом», осталось всего три матча до окончания регулярного чемпионата. Нужно хорошо их провести и готовиться к плей‑офф», – заявил Антонов.