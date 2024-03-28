Постер-данк Энтони Эдвардса через Джона Коллинза попал на обложку журнала SLAM

Энтони Эдвардс попал на обложку очередного номера баскетбольного журнала SLAM.

На обложке изображен мощный постер-данк защитника «Миннесоты» через тяжелого форварда «Юты» .

Эпизод случился во время матча между командами 18 марта.

Во время эпизода оба игрока получили травмы. Эдвардс получил вывих пальца левой руки, но вернулся на площадку и доиграл матч до конца. У Коллинза было подозрение на сотрясение мозга.