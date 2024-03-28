Постер-данк Энтони Эдвардса через Джона Коллинза попал на обложку журнала SLAM

Теги Миннесота НБА Юта Баскетбол - фото Джон Коллинз Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс попал на обложку очередного номера баскетбольного журнала SLAM.

На обложке изображен мощный постер-данк защитника «Миннесоты» через тяжелого форварда «Юты» Джона Коллинза.

Эпизод случился во время матча между командами 18 марта.

Во время эпизода оба игрока получили травмы. Эдвардс получил вывих пальца левой руки, но вернулся на площадку и доиграл матч до конца. У Коллинза было подозрение на сотрясение мозга.

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4 комментария
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Ответ Jazzzz
Не могу сказать что удачное фото. Не передает оно всю мощь того данка.
все передает
+7
-2
+5
Коллинс в свое время поставил мощно через Эмбида и после разгуливал в майке с принтом того момента. Теперь сам попал на обложку)
+4
0
+4
Рад, что журнал SLAM все еще выходит. Культовый журнал из 90-х.
+2
0
+2
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