Постер-данк Энтони Эдвардса через Джона Коллинза попал на обложку журнала SLAM
Энтони Эдвардс попал на обложку очередного номера баскетбольного журнала SLAM.
На обложке изображен мощный постер-данк защитника «Миннесоты» через тяжелого форварда «Юты» Джона Коллинза.
Эпизод случился во время матча между командами 18 марта.
Во время эпизода оба игрока получили травмы. Эдвардс получил вывих пальца левой руки, но вернулся на площадку и доиграл матч до конца. У Коллинза было подозрение на сотрясение мозга.