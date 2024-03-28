Адриатическая лига. «Задар» уступил ФМП

Теги результаты Адриатическая лига Задар ФМП Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошел один матч.

Хорватский «Задар» уступил на своей площадке сербскому ФМП.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Задар – ФМП 72:75 (21:25, 19:9, 15:22, 17:19)
Дата проведения
28 марта, 20.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
Онлайн матча
Задар
Божич (26), Дрежняк (11), Лакич (8), Дэвис (5), Рамляк (4 + 8 подборов) – старт; Мазалин (11), Жганец (7), Мекич (0).
ФМП
Кузмич (18 + 11 подборов), Roberts (12), Степанович (6), Фостер (5), Шаранович (4) – старт; Ребец (16), Новак (7), Симович (4 + 8 подборов), Watson Jr. (3).

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 20-4, Партизан Сербия – 18-6, Будучность Черногория – 18-6, Цедевита-Олимпия Словения – 15-9, Мега Сербия – 14-10, Задар Хорватия – 14-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 12-12, Студентски центар Черногория – 11-13, Сплит Хорватия – 11-13, Борац Чачак Сербия – 9-15, Цибона Хорватия – 9-15, ФМП Сербия – 9-16, Морнар Бар Черногория – 5-19, КРКА Словения – 4-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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