Адриатическая лига. «Задар» уступил ФМП

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошел один матч.

Хорватский «Задар» уступил на своей площадке сербскому ФМП.

лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 20-4, Партизан Сербия – 18-6, Будучность Черногория – 18-6, Цедевита-Олимпия Словения – 15-9, Мега Сербия – 14-10, Задар Хорватия – 14-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 12-12, Студентски центар Черногория – 11-13, Сплит Хорватия – 11-13, Борац Чачак Сербия – 9-15, Цибона Хорватия – 9-15, ФМП Сербия – 9-16, Морнар Бар Черногория – 5-19, КРКА Словения – 4-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.