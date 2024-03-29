Евролига. «Партизан» проиграл «Олимпиакосу», «Анадолу Эфес» в гостях разобрался с «Басконией» и другие результаты

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Олимпиакос Партизан Баскония Барселона Милан АСВЕЛ Виллербан Бавария Монако Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги прошли пять матчей.

Сербский «Партизан» проиграл греческому «Олимпиакосу», турецкий «Анадолу Эфес» в гостях разобрался с испанской «Басконией».

Евролига

Регулярный чемпионат

Жальгирис Литва  –  Милан Италия 87:73 (14:17, 21:20, 24:17, 28:19)
Дата проведения
28 марта, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Эванс (20), Буткевичюс (13), Бирутис (7 + 7 подборов), Гедрайтис (4), Улановас (4) – старт; Самнер (17), Лекавичюс (10), Хэйс (8), Мэнек (3), Лавриновичюс (1), Димша (0), Бутка (0).
Милан
Миротич (19 + 7 подборов), Напьер (17), Шилдс (11), Тонут (8), Мелли (1) – старт; Пойтресс (7), Холл (6), Фойгтманн (4), Ло (0), Флаккадори (0), Хайнс (0).

Партизан Сербия  –  Олимпиакос Греция 69:74 (22:17, 18:15, 19:14, 10:28)
Дата проведения
28 марта, 22.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча
Партизан
Пантер (19), Камински (14 + 8 подборов), Кабокло (13 + 8 подборов), Дозьер (12 + 9 подборов), Понитка (8 + 7 подборов) – старт; Смаилагич (3), Аврамович (0), Трифунович (0), Наннэлли (0), Копривица (0).
Олимпиакос
Папаниколау (13), Уолкап (11), Кэнан (10), Фалль (7), Питерс (3) – старт; Уильямс-Госс (17 + 5 перехватов), Райт (6), Маккиссик (4), Ларендзакис (3), Сикма (0).

Баскония Испания  –  Анадолу Эфес Турция 76:97 (22:32, 23:17, 8:28, 23:20)
Дата проведения
28 марта, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча
Баскония
Ховард (15), Котсар (8), Маринкович (5), Седекерскис (4), Чиозза (2) – старт; Миллер-Макинтайр (13), Ронгавопулос (12), Монеке (9 + 7 подборов), Костелло (8), Диес (0).
Анадолу Эфес
Ларкин (28), Клайберн (20), Османи (15), Пляйсс (5), Холлатц (4) – старт; Джонс (8), Томпсон (7), Бобуа (5), Отуру (3), Уиллис (2), Брайант (0), Йылмаз (0).

Бавария Германия  –  Барселона Испания 79:87 (19:25, 11:22, 23:24, 26:16)
Дата проведения
28 марта, 22.30, «BMW Парк»
Онлайн матча
Бавария
Ибака (17 + 12 подборов), Лучич (13), Бонга (9), Эдвардс (6), Больмаро (0) – старт; Уайлер-Бэбб (17), Франсиско (8), Харрис (6), Вимберг (2), Радончич (1), Харченков (0).
Барселона
Лапровиттола (14), Веселы (12), Саторански (9 + 7 передач), Калинич (8), да Силва (4) – старт; Паркер (15), Эрнангомес (9 + 8 подборов), Рубио (6), Йокубайтис (4), Брисуэла (3), Абринес (3).

АСВЕЛ Виллербан Франция  –  Монако Монако 77:87 (12:23, 28:21, 21:12, 16:31)
Дата проведения
28 марта, 23.00, «LDLC Арена»
Онлайн матча
АСВЕЛ Виллербан
Джексон (13), Ловернь (13), Ли (6 + 7 передач + 5 потерь), Лайти (0), Скотт (0) – старт; Луваву-Кабарро (23 + 7 подборов), Де Коло (9 + 9 передач), Каюди (5), Ндиайе (4), Фалль (4 + 7 подборов), Яаков (0).
Монако
Джеймс (12), Лойд (9), Мотеюнас (4), Уаттара (2), Браун (2) – старт; Окобо (16), Диалло (15), Блоссомгейм (13), Холл (9), Жете (3), Уокер (2).

Положение команд: Реал Испания – 25-6, Барселона Испания – 21-11, Монако – 21-11, Панатинаикос Греция – 20-11, Олимпиакос Греция – 20-12, Фенербахче Турция – 19-12, Маккаби Тель-Авив Израиль – 19-13, Виртус Италия – 17-14, Баскония Испания – 16-16,  Анадолу Эфес Турция – 15-17, Партизан Сербия – 14-18, Жальгирис Литва – 14-18, Милан Италия – 14-18, Валенсия Испания – 14-18, Бавария Германия – 13-19, Црвена Звезда Сербия – 11-20, Виллербан Франция – 7-25, Альба Германия – 5-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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6 комментариев
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Игра Жальгириса - просто топ. Поздно за голову взялись, но всё ещё возможно
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Одеколон шикарно щас под фол на своей половине поля изобразил бросок, так ещё и попал
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Ответ Luka Sumila
Включил Евролигу и прокекал в голос. Возможно Жильгарис и Милан просто слабые команды, но что снова подметил: Тактика слабая, комбинации простые как 2 копейки, куча сложных бросков через руки, когда можно найти и проще. Защита так себе, в основном сами себя закапывают. Наверное слабые команды, но смотреть на это больно.
досмотри матч до конца
+1
0
+1
Ответ Jan Paskel
Игра Жальгириса - просто топ. Поздно за голову взялись, но всё ещё возможно
Тринкьери – большая умница.
+1
0
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