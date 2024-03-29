Евролига. «Партизан» проиграл «Олимпиакосу», «Анадолу Эфес» в гостях разобрался с «Басконией» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги прошли пять матчей.
Сербский «Партизан» проиграл греческому «Олимпиакосу», турецкий «Анадолу Эфес» в гостях разобрался с испанской «Басконией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 марта, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Жальгирис
- Эванс (20), Буткевичюс (13), Бирутис (7 + 7 подборов), Гедрайтис (4), Улановас (4) – старт; Самнер (17), Лекавичюс (10), Хэйс (8), Мэнек (3), Лавриновичюс (1), Димша (0), Бутка (0).
- Дата проведения
- 28 марта, 22.30, «Штарк Арена»
- Партизан
- Пантер (19), Камински (14 + 8 подборов), Кабокло (13 + 8 подборов), Дозьер (12 + 9 подборов), Понитка (8 + 7 подборов) – старт; Смаилагич (3), Аврамович (0), Трифунович (0), Наннэлли (0), Копривица (0).
- Олимпиакос
- Папаниколау (13), Уолкап (11), Кэнан (10), Фалль (7), Питерс (3) – старт; Уильямс-Госс (17 + 5 перехватов), Райт (6), Маккиссик (4), Ларендзакис (3), Сикма (0).
- Дата проведения
- 28 марта, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Баскония
- Ховард (15), Котсар (8), Маринкович (5), Седекерскис (4), Чиозза (2) – старт; Миллер-Макинтайр (13), Ронгавопулос (12), Монеке (9 + 7 подборов), Костелло (8), Диес (0).
- Дата проведения
- 28 марта, 22.30, «BMW Парк»
- Бавария
- Ибака (17 + 12 подборов), Лучич (13), Бонга (9), Эдвардс (6), Больмаро (0) – старт; Уайлер-Бэбб (17), Франсиско (8), Харрис (6), Вимберг (2), Радончич (1), Харченков (0).
- Барселона
- Лапровиттола (14), Веселы (12), Саторански (9 + 7 передач), Калинич (8), да Силва (4) – старт; Паркер (15), Эрнангомес (9 + 8 подборов), Рубио (6), Йокубайтис (4), Брисуэла (3), Абринес (3).
- Дата проведения
- 28 марта, 23.00, «LDLC Арена»
- АСВЕЛ Виллербан
- Джексон (13), Ловернь (13), Ли (6 + 7 передач + 5 потерь), Лайти (0), Скотт (0) – старт; Луваву-Кабарро (23 + 7 подборов), Де Коло (9 + 9 передач), Каюди (5), Ндиайе (4), Фалль (4 + 7 подборов), Яаков (0).
Положение команд: Реал Испания – 25-6, Барселона Испания – 21-11, Монако – 21-11, Панатинаикос Греция – 20-11, Олимпиакос Греция – 20-12, Фенербахче Турция – 19-12, Маккаби Тель-Авив Израиль – 19-13, Виртус Италия – 17-14, Баскония Испания – 16-16, Анадолу Эфес Турция – 15-17, Партизан Сербия – 14-18, Жальгирис Литва – 14-18, Милан Италия – 14-18, Валенсия Испания – 14-18, Бавария Германия – 13-19, Црвена Звезда Сербия – 11-20, Виллербан Франция – 7-25, Альба Германия – 5-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.