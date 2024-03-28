«Уизардс» и «Кэпиталз» остаются в Вашингтоне

Теги Вашингтон НБА Вашингтон НХЛ Баскетбол

Владелец команд Тед Леонсис и мэр Мюриел Баузер подписали протокол о намерениях .

Округ Колумбия и компания Леонсиса Monumental Sports заключат соглашение по проекту на 515 миллионов долларов.

«Отличный день, я очень рад. Это было верным решением для жителей, города и нас. Разумное деловое решение.

Происходит постоянная гонка вооружений за качество. И у нас заканчивалось место. Но новых условий должно хватить», – прокомментировал сделку Тед Леонсис.

«Мы являемся нынешним и будущим домом для «Кэпиталз» и «Уизардс». Как говорит Тед, мы будем вместе еще очень долгое время», – заявила Баузер.

Совет округа будет обсуждать сделку на следующей неделе, трудностей с принятием положительного решения не предвидится.

Проект включает в себя расширение арены на 18,5 тысяч квадратных метров, создание развлекательного района по соседству и обновление систем безопасности и транспорта.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну это был секрет полишинеля, торговля Леонсиса. в местном интернете переезд в Вирджинию обсуждали, но очень вяло, по настоящему в него никто и не верил
+10
0
+10
Кэпиталз из пассива давно превратились в актив. Город полюбил хоккей, а гонка Овечкина за рекордом только подливает масло в огонь. Кто позволит курице, несущей золотые яйца, переехать в другой курятник?
+9
0
+9
Овец должен побить рекорд в Вашингтоне
+5
-2
+3
"Они остаются"
0
0
0
Ответ Radovan
Ну это был секрет полишинеля, торговля Леонсиса. в местном интернете переезд в Вирджинию обсуждали, но очень вяло, по настоящему в него никто и не верил
Нет, там все было весьма живо. Когда сделка с Вирджинией застопорилась, всплыл Мэриленд - начали активно обсуждать вариант с переездом туда. При этом от Вашингтона по-прежнему висело предложение на 500 млн. И когда мэр подняла его до 515, Леонсис решил, что лучше синица в руке, чем гипотетический не очень сговорчивый лебедь на другом берегу реки ))
0
0
0
Ответ ceo
Нет, там все было весьма живо. Когда сделка с Вирджинией застопорилась, всплыл Мэриленд - начали активно обсуждать вариант с переездом туда. При этом от Вашингтона по-прежнему висело предложение на 500 млн. И когда мэр подняла его до 515, Леонсис решил, что лучше синица в руке, чем гипотетический не очень сговорчивый лебедь на другом берегу реки ))
в медиа в это никто особо не верил.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий