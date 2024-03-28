«Уизардс» и «Кэпиталз» остаются в Вашингтоне

Владелец команд Тед Леонсис и мэр Мюриел Баузер подписали протокол о намерениях .

Округ Колумбия и компания Леонсиса Monumental Sports заключат соглашение по проекту на 515 миллионов долларов.

«Отличный день, я очень рад. Это было верным решением для жителей, города и нас. Разумное деловое решение.

Происходит постоянная гонка вооружений за качество. И у нас заканчивалось место. Но новых условий должно хватить», – прокомментировал сделку Тед Леонсис.

«Мы являемся нынешним и будущим домом для «Кэпиталз» и «Уизардс». Как говорит Тед, мы будем вместе еще очень долгое время», – заявила Баузер.

Совет округа будет обсуждать сделку на следующей неделе, трудностей с принятием положительного решения не предвидится.

Проект включает в себя расширение арены на 18,5 тысяч квадратных метров, создание развлекательного района по соседству и обновление систем безопасности и транспорта.