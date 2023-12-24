Брэдли Бил просит Теда Леонсиса не перевозить «Вашингтон» в Вирджинию: «Надо просто перестроить стадионы. Пусть все останутся в городе»

Брэдли Бил просит владельца «Вашингтона» не переезжать в Вирджинию.

«Вашингтон, я здесь, с вами. Я с вами. Мы не едем в Вирджинию. Что такое, Тед [владелец «Уизардс» Леонсис]? Мы любим вас до смерти. Понимаем, что вы хотите и пытаетесь сделать. Но вы не можете просто увезти команду из Вашингтона. Это же Шоколадный город.

Команда нужна лиге именно здесь. Она должна остаться в Вашингтоне. Дело в деньгах? Это я контролировать не могу. Надеюсь, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер сможет договориться.

Надеюсь, что команда останется. Это хорошо для города. Будут сложности, если она переедет в Вирджинию. Наверное, это похоже на то, что люди чувствовали, когда команда [«Вашингтон Коммандерс»] переехала в Мэрилэнд. Это непросто.

Надо всем остаться в Вашингтоне, просто перестроить «RFK Stadium», перестроить «Сapital One Arena». Пусть все останутся в городе. Мы можем это провернуть», – сказал Бил.

Ранее в этом месяце Леонсис и губернатор Вирджинии Гленн Янкин объявили о возможном переезде «Уизардс» и «Кэпиталс». В рамках этого предложения Monumental Sports and Entertainment, материнская компания, построит спортивно-развлекательный район стоимостью 2 миллиарда долларов, включающий новую арену, музыкальную площадку и отели.

«Кэпиталс» и «Уизардс» хотят удержать в Вашингтоне. Власти представили закон в поддержку полной реконструкции и модернизации стоимостью 800 миллионов долларов в течение трехлетнего периода, начиная с 2024 года.