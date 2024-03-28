30 очков Деджонте Мюррэя помогли «Атланте» одержать третью победу подряд

«Хокс» выиграли у «Блэйзерс» со счетом 120:106.

Лучшим в составе «Атланты» стал защитник . В его активе 30 очков, 7 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота при 13 из 20 с игры и 4 из 8 трехочковых.

Мюррэй в пятый раз подряд добрался до отметки в 100 перехватов за сезон, будучи единственным игроком в лиге в данный момент с подобным достижением.

« » одержала третью победу подряд и находится на 10 месте в Восточной конференции с результатом 33-39.