Джеймс Харден: «У Тайриза Макси есть отличная возможность совершать ошибки и расти»

Джеймс Харден тепло отозвался о бывшем одноклубнике Тайризе Макси.

Разыгрывающие выступали за «Сиксерс» в сезонах-2021/22 и 2022/23 до обмена в « » в начале этого регулярного чемпионата.

«Я горжусь им. Он очень уверен в себе. У него отличная возможность совершать ошибки и расти. Макси работает над собой. Результаты очевидны. Он еще долго будет угрозой в », – заявил Харден.

Матч «Клипперс» и «Филадельфии» завершился со счетом 108:107 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

набирает 25,8 очка и 6,1 передачи в среднем в сезоне-2023/24.