Джеймс Харден: «У Тайриза Макси есть отличная возможность совершать ошибки и расти»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Тайриз Макси Баскетбол

Джеймс Харден тепло отозвался о бывшем одноклубнике Тайризе Макси.

Разыгрывающие выступали за «Сиксерс» в сезонах-2021/22 и 2022/23 до обмена Хардена в «Клипперс» в начале этого регулярного чемпионата.

«Я горжусь им. Он очень уверен в себе. У него отличная возможность совершать ошибки и расти. Макси работает над собой. Результаты очевидны. Он еще долго будет угрозой в НБА», – заявил Харден.

Матч «Клипперс» и «Филадельфии» завершился со счетом 108:107 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

Тайриз Макси набирает 25,8 очка и 6,1 передачи в среднем в сезоне-2023/24.

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