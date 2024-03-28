Джамал Кроуфорд: «На месте «Лейкерс» я бы обменял Энтони Дэвиса»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джамал Кроуфорд НБА Кайри Ирвинг Энтони Дэвис Баскетбол

Джамал Кроуфорд считает, что «Лейкерс» следует обменять Энтони Дэвиса.

«Лейкерс» недостаточно хороши, чтобы бороться за чемпионство. Я считаю, что Леброн по-прежнему является лучшим игроком в команде, поэтому я бы обменял Энтони Дэвиса.

За Дэвиса можно получить четыре или пять игроков. Это подходит Леброну, если Леброн останется лучшим игроком. Если бы можно было заполучить игрока типа Кайри Ирвинга, им потребовался бы еще доминирующий свингмен-скорер», – сказал бывший игрок НБА.

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15 комментариев
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Мне иногда кажется, что Леброн приплачивает всем этим ребятам, чтобы они ненавязчиво продвигали нарратив, что Джеймс недооценён, что он ещё ого-го и если бы не мелкие, досадные "не", то он бы ещё поборолся за перстень и вообще гоат. Дэвис не лучший игрок команды, надо же такое выдать...
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+32
Даа, Рассела Вестбрука надо возвращать..
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+17
Ответ Mikael Rikhard
Комментарий скрыт
аргументы про мусорную стату будут, или так , лишь бы что ляпнуть?
+17
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+12
Ответ Rodbert
Девису бы треху подтянуть и здоровье укрепить, а в остальном все ок.
Вчера была новость, что он сыграл в 96 из 100 последних матчей. Думаю можно считать, что здоровье наладилось)
С трехой согласен, нужно увеличить количество попыток до 4-5 за матч
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Джамал смотрел вчерашний матч с Бакс? Или новость прошлого сезона?)
+6
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Девису бы треху подтянуть и здоровье укрепить, а в остальном все ок.
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Ответ serbachonok
Джамал смотрел вчерашний матч с Бакс? Или новость прошлого сезона?)
Ты смотрел вчерашний матч с бакс и процент с игры у Дэвиса, или нет?)
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+/- у Леброна лучший в команде, если брать игроков основной ротации. Не знаю значит ли это, что он лучший игрок в команде, но точно самый полезный.
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леброн был несомненно очень полезен когда защищался или команда могла компенсировать его бездействие в защите(кузьма). но сейчас мы видим как сиакама до клатча заставлял держать не справляющегося с ним японца . и так вся игра в защите позорище, на подборах особенно.
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Ответ Паскаль Шимбонда
Ты смотрел вчерашний матч с бакс и процент с игры у Дэвиса, или нет?)
Ну да, смотрел) хороший процент.
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Ответ serbachonok
Ну да, смотрел) хороший процент.
А, ну если 12 из 31 - это хороший процент, то вопросов больше не имею))
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