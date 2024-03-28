Джамал Кроуфорд: «На месте «Лейкерс» я бы обменял Энтони Дэвиса»

Джамал Кроуфорд считает, что «Лейкерс» следует обменять Энтони Дэвиса.

« » недостаточно хороши, чтобы бороться за чемпионство. Я считаю, что по-прежнему является лучшим игроком в команде, поэтому я бы обменял .

За Дэвиса можно получить четыре или пять игроков. Это подходит Леброну, если Леброн останется лучшим игроком. Если бы можно было заполучить игрока типа , им потребовался бы еще доминирующий свингмен-скорер», – сказал бывший игрок .