Джамал Кроуфорд: «На месте «Лейкерс» я бы обменял Энтони Дэвиса»
Джамал Кроуфорд считает, что «Лейкерс» следует обменять Энтони Дэвиса.
«Лейкерс» недостаточно хороши, чтобы бороться за чемпионство. Я считаю, что Леброн по-прежнему является лучшим игроком в команде, поэтому я бы обменял Энтони Дэвиса.
За Дэвиса можно получить четыре или пять игроков. Это подходит Леброну, если Леброн останется лучшим игроком. Если бы можно было заполучить игрока типа Кайри Ирвинга, им потребовался бы еще доминирующий свингмен-скорер», – сказал бывший игрок НБА.
С трехой согласен, нужно увеличить количество попыток до 4-5 за матч