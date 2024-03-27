НБА. «Милуоки» примет «Лейкерс», «Майами» – «Голден Стэйт», «Сакраменто» – «Даллас»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
«Милуоки» на своей площадке попытается прервать победную серию «Лейкерс», «Майами» примет «Голден Стэйт», «Сакраменто» – «Даллас», «Новый Орлеан» – «Оклахому».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 марта, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 27 марта, 02.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 27 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 27 марта, 05.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Да, баскетбол визуально интенсивнее, маленькая площадка, много контактов. Но с другой стороны, совсем другой ритм: получила твоя команда мяч, пробежал 10 метров, расставился, 20 секунд ждешь на месте - пошел в защиту обратно. В футболе так не прокатит, там без мяча надо рывки по 30-40 метров постоянно делать.
Если бы после такого объема работы мышцы восстанавливались быстрее, играли бы и через день, как баскетболисты. А так просто законы физиологии - вот и жалуются )
Расписание зависит от такого количества факторов, что вообще чудо, что оно получается более-менее сбалансированным
Чтобы убрать бэк-ту-бэки, нужно уменьшить количество игр, а никто этого не сделает