НБА. «Милуоки» примет «Лейкерс», «Майами» – «Голден Стэйт», «Сакраменто» – «Даллас»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

« » на своей площадке попытается прервать победную серию « », « » примет « », « » – «Даллас», «Новый Орлеан» – «Оклахому».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.