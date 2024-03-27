НБА. «Милуоки» примет «Лейкерс», «Майами» – «Голден Стэйт», «Сакраменто» – «Даллас»

Теги результаты Даллас Голден Стэйт Лейкерс Майами Милуоки Новый Орлеан Сакраменто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Милуоки» на своей площадке попытается прервать победную серию «Лейкерс», «Майами» примет «Голден Стэйт», «Сакраменто» – «Даллас», «Новый Орлеан» – «Оклахому».

НБА

Регулярный чемпионат

Майами – Голден Стэйт
Дата проведения
27 марта, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Милуоки – Лейкерс
Дата проведения
27 марта, 02.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Оклахома-Сити
Дата проведения
27 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Даллас
Дата проведения
27 марта, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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22 комментария
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2 матча важнейших матча для Мавс против королей.
+7
-1
+6
Ответ Dmitrii Serebrennikov
Кто-нибудь может объяснить как составляется расписание НБА? Например Даллас не играл мне кажется 4 или 5 дней, зато сейчас играет 2 дня подряд. Футболисты жалуются на большое количество матчей, а басткеболистов так то вообще не щадят...
Может футболистам просто меньше ныть надо?)
+12
-6
+6
Ответ Birdman NBA
2 матча важнейших матча для Мавс против королей.
2 матча важнейших матча для Королей против Мавс
+6
0
+6
Кто-нибудь может объяснить как составляется расписание НБА? Например Даллас не играл мне кажется 4 или 5 дней, зато сейчас играет 2 дня подряд. Футболисты жалуются на большое количество матчей, а басткеболистов так то вообще не щадят...
+5
-1
+4
Снова интересный игровой день
+3
0
+3
Ответ Xell
Вся страна за Майами) За Джимбо!
Вся страна за греческого бога! За Яннис!
+2
0
+2
Майами, не подведите.
+8
-7
+1
Жду душилово за 6 место на Востоке и за жизнь после регулярки на Западе. За Суперсоникс!
+1
0
+1
Ответ Dmitrii Serebrennikov
Кто-нибудь может объяснить как составляется расписание НБА? Например Даллас не играл мне кажется 4 или 5 дней, зато сейчас играет 2 дня подряд. Футболисты жалуются на большое количество матчей, а басткеболистов так то вообще не щадят...
Ну тут не сравнишь особо. В баскете порой одну минуту чистого времени могут растянуть на десять, со всеми остановками, тайм-аутами, просмотрами судейскими и тд.
Да, баскетбол визуально интенсивнее, маленькая площадка, много контактов. Но с другой стороны, совсем другой ритм: получила твоя команда мяч, пробежал 10 метров, расставился, 20 секунд ждешь на месте - пошел в защиту обратно. В футболе так не прокатит, там без мяча надо рывки по 30-40 метров постоянно делать.
Если бы после такого объема работы мышцы восстанавливались быстрее, играли бы и через день, как баскетболисты. А так просто законы физиологии - вот и жалуются )
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Леброн не играет вроде. Мне кажется, когда Леброн не играет, Расселл начинает тащить?
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Батлер не играет, Леброн не играет, Лука под вопросом (но скорее всего сыграет)
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Ответ Jan Paskel
прикольно что на этом сайте есть греки
Так их много в России. Я в Греции много лет работал. Так что, калинихта!
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Ответ Алекс Баландин
Так их много в России. Я в Греции много лет работал. Так что, калинихта!
плохо с юмором, да?
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Ответ Мурзин Ринат
Может футболистам просто меньше ныть надо?)
Ну здесь 40 минут на площадке считаются большими минутами, ну и при отстутствии нужды обычно не гоняют баскетболистов по 40 минут в бэк ту бэке
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Ответ Dmitrii Serebrennikov
Кто-нибудь может объяснить как составляется расписание НБА? Например Даллас не играл мне кажется 4 или 5 дней, зато сейчас играет 2 дня подряд. Футболисты жалуются на большое количество матчей, а басткеболистов так то вообще не щадят...
Три дня не играли

Расписание зависит от такого количества факторов, что вообще чудо, что оно получается более-менее сбалансированным

Чтобы убрать бэк-ту-бэки, нужно уменьшить количество игр, а никто этого не сделает
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Ответ Мурзин Ринат
Может футболистам просто меньше ныть надо?)
А может футболистам тоже сделать 48 минут с паузами по часу?)
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