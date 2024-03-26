Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает УНИКС

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

В группе А «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет казанский УНИКС.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: – 25-7, ЦСКА – 24-8, Зенит – 21-10, – 21-10, Парма – 18-14, Енисей – 17-15.

Группа Б

Положение команд: Уралмаш – 20-14, Самара – 19-15, Автодор – 16-18, МБА – 13-21, Руна – 13-21, Астана – 12-22, Нижний Новгород – 12-22, Минск – 0-34.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.