Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает УНИКС
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.
В группе А «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет казанский УНИКС.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 26 марта, 20.00, «Баскет-холл»
- Локомотив-Кубань
- Емченко (0), Барфорд (0), Акун-Перселл (0), Уайт (0), Мартюк (0).
- УНИКС
- Найт (0), Димитриевич (0), Одиноков (0), Лабери (0), Бако (0).
Положение команд: УНИКС – 25-7, ЦСКА – 24-8, Зенит – 21-10, Локомотив-Кубань – 21-10, Парма – 18-14, Енисей – 17-15.
Группа Б
Положение команд: Уралмаш – 20-14, Самара – 19-15, Автодор – 16-18, МБА – 13-21, Руна – 13-21, Астана – 12-22, Нижний Новгород – 12-22, Минск – 0-34.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
только надпись внизу - время начала московское.
а какое время? приходится идти на сайт лиги и смотреть