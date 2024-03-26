Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает УНИКС

Теги результаты УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

В группе А «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Локомотив-Кубань – УНИКС 67:69 (3 четверть)
Дата проведения
26 марта, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
Локомотив-Кубань
Емченко (0), Барфорд (0), Акун-Перселл (0), Уайт (0), Мартюк (0).
УНИКС
Найт (0), Димитриевич (0), Одиноков (0), Лабери (0), Бако (0).

Положение команд: УНИКС – 25-7, ЦСКА – 24-8, Зенит – 21-10, Локомотив-Кубань – 21-10, Парма – 18-14, Енисей – 17-15.

Группа Б

Положение команд: Уралмаш – 20-14, Самара – 19-15, Автодор – 16-18, МБА – 13-21, Руна – 13-21, Астана – 12-22, Нижний Новгород – 12-22, Минск – 0-34.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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8 комментариев
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интересно, у всех или только у меня в мобильном приложении никогда не отображается время начала матча?
только надпись внизу - время начала московское.
а какое время? приходится идти на сайт лиги и смотреть
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Пока хозяева поразнообразнее действуют на площадке, в начале второй четверти. Хотя,+10 особо не такой гандикап, чтобы чувствовать себя вольготно.
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Ответ Vasili Khodeev
интересно, у всех или только у меня в мобильном приложении никогда не отображается время начала матча? только надпись внизу - время начала московское. а какое время? приходится идти на сайт лиги и смотреть
тоже не отображается
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Только у тебя
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Только у тебя
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Локо 🚂💨 у них теперь свой Каспер Вейер
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Елатонцеву надо не стесняется крюков и может даже средний ...будет наш Газоль на минималках
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Судьи свистят в одну сторону
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