Энтони Эдвардс исполнил мощнейший постер-данк через Джона Коллинза. Игрок «Джаз» не смог продолжить встречу

Теги Миннесота НБА Баскетбол - видео Юта Джон Коллинз Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс выдал один из лучших данков сезона в матче с «Ютой».

Звездный защитник «Миннесоты» поставил сверху через Джона Коллинза из «Юты». Во время эпизода оба баскетболиста получили травмы.

Эдвардс получил вывих пальца левой руки, но вернулся на площадку и доиграл до конца, набрав 32 очка, 7 подборов и 8 передач. «Вулвз» победили 114:104 в Солт-Лейк-Сити.

У Коллинза было подозрение на сотрясение мозга. Во время обследования на арене подобное повреждение исключили, но бигмен все равно не вернулся в игру.

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11 комментариев
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Уничтожил в прямом и в переносном смысле слова !
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Жёсть конечно! На уровне Скотти Пиппен через Патрика Юинга
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Сумасшедший данк
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Лучший данк Энта в сезоне
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"мощнейший" - довольно претенциозное слово, но тут очень к месту
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Хотел на весну взять aj1, но теперь беру ае
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Мощно !!!
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Мясистый данк, но этот ж чистые флэшбеки из прошлого сезона, когда Рид в простенькой ситуации размолотил руку об кольцо. Финчу надо запретить Эдвардсу и Риду данчить, а от Макдэниэлса убрать все стены и стулья. Хотя бы пока они не доедут до по. :D
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Данк забил и Коллинза прибил, приземлив на копчик.
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Выглядит мощно. Эдвардс последнее время разошёлся с подобными прыжками.
Но, опасно, капец.
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