Энтони Эдвардс исполнил мощнейший постер-данк через Джона Коллинза. Игрок «Джаз» не смог продолжить встречу

Энтони Эдвардс выдал один из лучших данков сезона в матче с «Ютой».

Звездный защитник «Миннесоты» поставил сверху через из «Юты». Во время эпизода оба баскетболиста получили травмы.

получил вывих пальца левой руки, но вернулся на площадку и доиграл до конца, набрав 32 очка, 7 подборов и 8 передач. «Вулвз» победили 114:104 в Солт-Лейк-Сити.

У Коллинза было подозрение на сотрясение мозга. Во время обследования на арене подобное повреждение исключили, но бигмен все равно не вернулся в игру.