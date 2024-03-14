НБА. «Бостон» примет «Финикс», «Оклахома» встретится с «Далласом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
Лидер чемпионата «Бостон» примет на своей площадке «Финикс», «Оклахома» встретится с «Далласом», который одержал четыре победы подряд.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 марта, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 15 марта, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 15 марта, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 15 марта, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 15 марта, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 15 марта, 05.00, «Paycom Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
https://www.sports.ru/basketball/1115916746-luka-donchich-propustit-match-protiv-tander-iz-za-travmy.html
Тогда пропускаю этот матч.
В первое воскресенье ноября - обратно.
Например сегодня Бостон-Финикс играют в свои стандартные (для Бостона) 7:30 вечера по восточному времени.
Чикаго - Клипперс начинается в стандартные для Чикаго 7 вечера по центральному (Чикагскому) времени.
А Портланд - НЙ - опять же в стандартные для Портленда 7 вечера по тихоокеанскому времени.
В необычное время разве что Окла с Далласом. (9 часов по местному-центральному времени). Но это потому что игру будут показывать по центральному (для США) тв. Вроде ТНТ
И да, учитывайте пожалуйста что в прошлые выходные США перешли на летнее время (не все - Аризона пример исключения)