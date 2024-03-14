НБА. «Бостон» примет «Финикс», «Оклахома» встретится с «Далласом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

Лидер чемпионата « » примет на своей площадке « », «Оклахома» встретится с « », который одержал четыре победы подряд.

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.