НБА. «Бостон» примет «Финикс», «Оклахома» встретится с «Далласом» и другие матчи

Теги результаты Бостон Чикаго Даллас Хьюстон Клипперс Милуоки Нью-Йорк Филадельфия Финикс Портленд НБА Вашингтон Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

Лидер чемпионата «Бостон» примет на своей площадке «Финикс», «Оклахома» встретится с «Далласом», который одержал четыре победы подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Финикс
Дата проведения
15 марта, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Чикаго – Клипперс
Дата проведения
15 марта, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Милуоки – Филадельфия
Дата проведения
15 марта, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Хьюстон – Вашингтон
Дата проведения
15 марта, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Портленд – Нью-Йорк
Дата проведения
15 марта, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Даллас
Дата проведения
15 марта, 05.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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11 комментариев
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Ответ Trahar_78
¡Первыйнах!
Да садись на здоровье, никто не претендует
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Ответ Столичный Чел
Шай против Дончича это интересно, но буки совсем не верят в Мавс.
Лука Дончич пропустит матч против «Тандер» из-за травмы
https://www.sports.ru/basketball/1115916746-luka-donchich-propustit-match-protiv-tander-iz-za-travmy.html
+2
0
+2
Сегодня прямо сочные матчи. Проверка Бостона и молодой Оклахомовки
+2
-1
+1
Шай против Дончича это интересно, но буки совсем не верят в Мавс.
+2
-1
+1
Кто знает, почему матчи в 6:00 и в 6:30 перестали проходить ?
+1
0
+1
Ответ Krasavello
Сегодня прямо сочные матчи. Проверка Бостона и молодой Оклахомовки
Даллас без Дончича, на б2б в гостях. Не проверка
+1
0
+1
Ответ Столичный Чел
Шай против Дончича это интересно, но буки совсем не верят в Мавс.
Дончича не будет
+2
-1
+1
Ответ viewerigo
Лука Дончич пропустит матч против «Тандер» из-за травмы https://www.sports.ru/basketball/1115916746-luka-donchich-propustit-match-protiv-tander-iz-za-travmy.html
Ах вот оно что.
Тогда пропускаю этот матч.
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Ответ dream way
Кто знает, почему матчи в 6:00 и в 6:30 перестали проходить ?
Второе воскресенье марта - переход на летнее время в Восточном часовом поясе.
В первое воскресенье ноября - обратно.
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Ответ dream way
Кто знает, почему матчи в 6:00 и в 6:30 перестали проходить ?
Непонятно о чём ты. В смысле 6 и 6:30 утра или вечера? и по какому времени?

Например сегодня Бостон-Финикс играют в свои стандартные (для Бостона) 7:30 вечера по восточному времени.
Чикаго - Клипперс начинается в стандартные для Чикаго 7 вечера по центральному (Чикагскому) времени.
А Портланд - НЙ - опять же в стандартные для Портленда 7 вечера по тихоокеанскому времени.

В необычное время разве что Окла с Далласом. (9 часов по местному-центральному времени). Но это потому что игру будут показывать по центральному (для США) тв. Вроде ТНТ

И да, учитывайте пожалуйста что в прошлые выходные США перешли на летнее время (не все - Аризона пример исключения)
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