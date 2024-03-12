Йокич набрал 35 очков, 17 подборов, 12 передач и 6 перехватов в игре с «Торонто», «Денвер» совершил камбек с «-22»

Теги Денвер Торонто НБА Баскетбол - видео Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Торонто».

Центровой «Наггетс» набрал 35 очков (14 из 26 с игры), 17 подборов, 12 передач и 6 перехватов.

«Денвер» по ходу встречи совершил камбек с «-22» и победил со счетом 125:119.

У действующих чемпионов серия из 12 побед в матчах, в которых сербский бигмен делает трипл-дабл. Команда идет с показателем 9-1 после перерыва на Матч звезд, это лучший результат в НБА.

Для Йокича трипл-дабл стал 21-м в текущем сезоне и 126-м в карьере.

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4 комментария
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Мвп
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Ответ мэтр_теней
Мвп
Причем четвертый кряду должен был быть
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Ну с третьим мвп по сути. Индивидуально сильнее него сейчас только Дончич, но там команда в целом плохо идёт
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Автор! Вы пишите инфу о недружественной стране. Вы не боитесь оказаться иноагентом?
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