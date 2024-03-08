Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Бостоном» – 32 очка, 12 подборов и 11 передач

Теги Бостон Денвер НБА Баскетбол - видео Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Бостоном» (115:109).

На счету звездного центрового «Денвера» 32 очка, 12 подборов и 11 передач. За 39 минут он реализовал 11 из 19 с игры и 10 из 10 с линии.

Йокич оформил 20-й трипл-дабл в сезоне. Он стал четвертым игроком в истории НБА, которому удалось покорить эту отметку в нескольких сезонах подряд.

Оскар Робертсон – 5 сезон подряд с 20 и более трипл-даблами
Рассел Уэстбрук – 4 сезона
Уилт Чемберлен – 2 сезона
Никола Йокич – 2 сезона.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надеюсь возьмет MVP🏀
+6
-3
+3
10 штрафных бросков у Йокича, ого
+1
0
+1
Вот и увидели Бостон из плова
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий