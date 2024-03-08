Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Бостоном» – 32 очка, 12 подборов и 11 передач
Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Бостоном» (115:109).
На счету звездного центрового «Денвера» 32 очка, 12 подборов и 11 передач. За 39 минут он реализовал 11 из 19 с игры и 10 из 10 с линии.
Йокич оформил 20-й трипл-дабл в сезоне. Он стал четвертым игроком в истории НБА, которому удалось покорить эту отметку в нескольких сезонах подряд.
Оскар Робертсон – 5 сезон подряд с 20 и более трипл-даблами
Рассел Уэстбрук – 4 сезона
Уилт Чемберлен – 2 сезона
Никола Йокич – 2 сезона.