НБА и ФИБА обсуждают возможность создания европейской лиги

ФИБА и НБА обсуждают расширение сотрудничества на европейском пространстве.

По сообщению Sportico, НБА рассматривает возможности, чтобы составить конкуренцию Евролиге. Один из вариантов – создание самостоятельной европейской лиги НБА.

В прошлом месяце НБА наняла инвестиционный банк «Raine Group», чтобы проанализировать возможный европейский рынок.

НБА и Raine на данный момент не комментируют свой интерес.

Взаимодействие с ФИБА может происходить по примеру Африканской баскетбольной лиги BAL, запущенной в 2021 году.

Доходы НБА в Европе составляют несколько сотен миллионов долларов. По предварительным сведениям, проект баскетбольной экосистемы в Европе и на ближнем Востоке может приносить около 3 миллиардов долларов ежегодно.

НБА наняла нового директора подразделения NBA Europe & Middle East, Джамела Агауа, чей опыт должен ускорить проникновение лиги на европейский медиа-рынок.