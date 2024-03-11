НБА и ФИБА обсуждают возможность создания европейской лиги
ФИБА и НБА обсуждают расширение сотрудничества на европейском пространстве.
По сообщению Sportico, НБА рассматривает возможности, чтобы составить конкуренцию Евролиге. Один из вариантов – создание самостоятельной европейской лиги НБА.
В прошлом месяце НБА наняла инвестиционный банк «Raine Group», чтобы проанализировать возможный европейский рынок.
НБА и Raine на данный момент не комментируют свой интерес.
Взаимодействие с ФИБА может происходить по примеру Африканской баскетбольной лиги BAL, запущенной в 2021 году.
Доходы НБА в Европе составляют несколько сотен миллионов долларов. По предварительным сведениям, проект баскетбольной экосистемы в Европе и на ближнем Востоке может приносить около 3 миллиардов долларов ежегодно.
НБА наняла нового директора подразделения NBA Europe & Middle East, Джамела Агауа, чей опыт должен ускорить проникновение лиги на европейский медиа-рынок.
Монополия - не всегда хорошо.
Клубы покинут Евролигу (Реал, ПАО, Оли, Эфес и другие тузы) и перейдут в эту новую лигу?
Или туда пойдут клубы второго эшелона типа Уникахи, Болоньи, АЕК и т.д.?
Или создадут вообще новые клубы с нуля в каких-нибудь не задействованных в нынешних европейских соревнованиях мегаполисах, где много бабок крутится (Лондон, Париж, Берлин, Франкфурт, Рим, плюс добавят ОАЭ, Сауди, Катар, Марокко), и будут сбагривать туда не заигравших в НБА игрочков, в первую очередь европейцев, с сохранением прав, как в G-лиге?
Слишком много неизвестных, чтобы оценивать этот прожект. Так-то баскет не шибко популярен в Европе (кроме Испании, Балкан, Турции и Греции — и даже там футбол все равно с отрывом #1), чтобы прям рассчитывать отъесть пирог у Евролиги и еще на этом тучу денег заработать.
Или какое то другое?
НБА может с ФИБА только замутить с лигочемпионовскими фибашными клубами какую-то европейскую версию G-League,и ничего более.