НБА и ФИБА обсуждают возможность создания европейской лиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague ФИБА НБА Баскетбол

ФИБА и НБА обсуждают расширение сотрудничества на европейском пространстве.

По сообщению Sportico, НБА рассматривает возможности, чтобы составить конкуренцию Евролиге. Один из вариантов – создание самостоятельной европейской лиги НБА.

В прошлом месяце НБА наняла инвестиционный банк «Raine Group», чтобы проанализировать возможный европейский рынок.

НБА и Raine на данный момент не комментируют свой интерес.

Взаимодействие с ФИБА может происходить по примеру Африканской баскетбольной лиги BAL, запущенной в 2021 году.

Доходы НБА в Европе составляют несколько сотен миллионов долларов. По предварительным сведениям, проект баскетбольной экосистемы в Европе и на ближнем Востоке может приносить около 3 миллиардов долларов ежегодно.

НБА наняла нового директора подразделения NBA Europe & Middle East, Джамела Агауа, чей опыт должен ускорить проникновение лиги на европейский медиа-рынок.

21 комментарий
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Было бы интересно. Но без ФИБА. Это бюрократы способны испоганить все вообще.
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Ответ Христиан Юла
Нет. Он сказал это в интервью. Мир меняется и это не остановить. Он говорил об этом.
Мир меняется и это не остановить — со дня сотворения мира. Просто смешно читать такую банальщину.
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НБА хочет по сути монополии в мире.
Монополия - не всегда хорошо.
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Вопрос — кто будет играть в этом соревновании?
Клубы покинут Евролигу (Реал, ПАО, Оли, Эфес и другие тузы) и перейдут в эту новую лигу?
Или туда пойдут клубы второго эшелона типа Уникахи, Болоньи, АЕК и т.д.?
Или создадут вообще новые клубы с нуля в каких-нибудь не задействованных в нынешних европейских соревнованиях мегаполисах, где много бабок крутится (Лондон, Париж, Берлин, Франкфурт, Рим, плюс добавят ОАЭ, Сауди, Катар, Марокко), и будут сбагривать туда не заигравших в НБА игрочков, в первую очередь европейцев, с сохранением прав, как в G-лиге?

Слишком много неизвестных, чтобы оценивать этот прожект. Так-то баскет не шибко популярен в Европе (кроме Испании, Балкан, Турции и Греции — и даже там футбол все равно с отрывом #1), чтобы прям рассчитывать отъесть пирог у Евролиги и еще на этом тучу денег заработать.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
НБА хочет по сути монополии в мире. Монополия - не всегда хорошо.
А сейчас у нба не монополия?)
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Ответ Христиан Юла
Тьерри Анри прав, - мы живём в начале новой эры.
Это такой мем что ли?)) - я просто не в курсе
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Ответ Евгений Эрнандес
А сейчас у нба не монополия?)
Ну в Европе сейчас главное евросоревнование по баскетболу - Евролига.
Или какое то другое?
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Будет такой же "интересный" проект НБА в Европе как и проект НБА в Африке. Они там в НБА забыли что баскетбольная Европа не Африка. В Европе глубокие баскетбольные традиции, есть обалденная Евролига, с абсолютно топовой соревновательной компонентой, есть сильные местные национальные чемпионаты, в первую очередь испанская Лига Эндеса.
НБА может с ФИБА только замутить с лигочемпионовскими фибашными клубами какую-то европейскую версию G-League,и ничего более.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ну в Европе сейчас главное евросоревнование по баскетболу - Евролига. Или какое то другое?
Так получается сейчас Евролига - это монополия, с НБА будет как раз конкуренция в Европе ¯_(ツ)_/¯
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Ответ Дмитрий Максимов
Так получается сейчас Евролига - это монополия, с НБА будет как раз конкуренция в Европе ¯_(ツ)_/¯
У меня в изначальном комментарии - про "монополия в мире". Читаем внимательно.
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Ответ Христиан Юла
А ваше сотворение мира 7 октября 3761 года до н. э., вот это банальщина, о которой не стоит и упоминать!)).
Ок, замените на “формирование планеты земля”.
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Ответ Христиан Юла
А ваше сотворение мира 7 октября 3761 года до н. э., вот это банальщина, о которой не стоит и упоминать!)).
Диктуйте помедленнее! Я записываю...
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Ответ vzi
Ок, замените на “формирование планеты земля”.
да, да!
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Ответ Когда-то
Диктуйте помедленнее! Я записываю...
лучше диктофон!))
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Ответ Христиан Юла
лучше диктофон!))
Большие выходные закончились, возвращайтесь в тленные будни)
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Ответ tampa-bay
куда США сует свой нос опять?
Как обычно — туда, куда только могут сунуть, то есть везде. ;)
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