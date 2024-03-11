Энтони Дэвис набрал 27 очков, 25 подборов, 5 передач, 7 перехватов и 3 блок-шота в игре с «Вулвз»

Энтони Дэвис собрал уникальную статистическую линейку в матче с «Миннесотой».

Бигмен « » стал первым игроком в истории , набравшим как минимум 25 очков, 25 подборов, 5 передач и 5 перехватов в одном матче. Калифорнийцы победили «Миннесоту» со счетом 120:109.

В активе 27 очков, рекордные для него в сезоне 25 подборов, 5 передач, рекордные в карьере 7 перехватов и 3 блок-шота.

25 подборов Дэвиса – лучший результат для игрока «озерников» с 2013 года, когда Дуайт Ховард собрал 26.