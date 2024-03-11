Энтони Дэвис набрал 27 очков, 25 подборов, 5 передач, 7 перехватов и 3 блок-шота в игре с «Вулвз»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Баскетбол - видео Энтони Дэвис Баскетбол

Энтони Дэвис собрал уникальную статистическую линейку в матче с «Миннесотой».

Бигмен «Лейкерс» стал первым игроком в истории НБА, набравшим как минимум 25 очков, 25 подборов, 5 передач и 5 перехватов в одном матче. Калифорнийцы победили «Миннесоту» со счетом 120:109.

В активе Дэвиса 27 очков, рекордные для него в сезоне 25 подборов, 5 передач, рекордные в карьере 7 перехватов и 3 блок-шота.

25 подборов Дэвиса – лучший результат для игрока «озерников» с 2013 года, когда Дуайт Ховард собрал 26.

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13 комментариев
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Был бы там Гобер
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Ответ Я из Ленинграда.
.... И это после новости о возможном неучастии , из за беспокойства левого плеча.
….и это после отсутствия у Вулвз Гобера и Таунса
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Просто шикарный матч от него сегодня.
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ЛАЛ молодцы, не облажались, воспользовались дырой в стае волков, а Антоха делал под кольцами что хотел, бодрая игра получилась, не пожалел, что не спал, жалко, что Рссл сорокет опять не набрал))
+3
-1
+2
25 подборов Дэвиса - это наибольшее количество подборов "Лейкерс" с 6 января 2013 года (Дуайт Ховард -- 26 в матче против "Денвера" )
+3
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Вы так пишите, что Девис лично вырубил Гобера и Таунса и пошёл стату набивать
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.... И это после новости о возможном неучастии , из за беспокойства левого плеча.
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Не в бровь, а в глаз.
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Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
... Вот тоже странно, если статистик -интересно по другим командам, а так ...только Дэвис, Джеймс, по моему, уже не интересно.
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Ответ SamArus51
….и это после отсутствия у Вулвз Гобера и Таунса
... Я не фанат ни Лейкерс, ни Дэвиса,
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Ответ Я из Ленинграда.
.... И это после новости о возможном неучастии , из за беспокойства левого плеча.
У него весь сезон статус "сомнительно" перед матчами, как и у Леброна
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Ответ Александр Митраков
У него весь сезон статус "сомнительно" перед матчами, как и у Леброна
... Я о том же.
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