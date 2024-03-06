Дин Уэйд набрал 20 очков в 4-й четверти, включая победное попадание. «Кливленд» отыгрался с «-22» в игре с «Бостоном»
Дин Уэйд устроил шоу.
Форвард «Кавальерс» реализовал 5 3-очковых и набрал 20 очков в 4-й четверти (17 у всей бостонской команды), включая победное попадание на последних секундах.
«Кливленд» отыгрался с «-22» в решающей четверти игры с «Бостоном», у которого была победная серия из 11 матчей.
Под занавес встречи судьи пересмотрели решение и не дали Джейсону Тейтуму исполнить два штрафных при «+1» у «Кэвз». Клуб из Огайо победил 105:104.
Всего на счету Уэйда 23 очка (8 из 11 с игры), 8 подборов, 1 передача и 2 перехвата за 21 минуту со скамейки.