Дин Уэйд набрал 20 очков в 4-й четверти, включая победное попадание. «Кливленд» отыгрался с «-22» в игре с «Бостоном»

Теги Бостон Кливленд НБА Баскетбол - видео Джейсон Тейтум Дин Уэйд Трэвис Келси Баскетбол

Дин Уэйд устроил шоу.

Форвард «Кавальерс» реализовал 5 3-очковых и набрал 20 очков в 4-й четверти (17 у всей бостонской команды), включая победное попадание на последних секундах.

«Кливленд» отыгрался с «-22» в решающей четверти игры с «Бостоном», у которого была победная серия из 11 матчей.

Под занавес встречи судьи пересмотрели решение и не дали Джейсону Тейтуму исполнить два штрафных при «+1» у «Кэвз». Клуб из Огайо победил 105:104.

Всего на счету Уэйда 23 очка (8 из 11 с игры), 8 подборов, 1 передача и 2 перехвата за 21 минуту со скамейки.

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5 комментариев
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на уровне космоса
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Ну это просто мега пероманс от Уейда. Вытянул победу в одного, причем не с кем-нибудь, а с лидером сезона.
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Защита Бостона конечно топ. Парень в огне? Давайте будем давать ему столько открытых трех, сколько он хочет.
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Я думал это уже сынок "Флеша" зажигает в НБА)
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Ответ JohnySPB
Защита Бостона конечно топ. Парень в огне? Давайте будем давать ему столько открытых трех, сколько он хочет.
Дреймонд научил
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