Дин Уэйд набрал 20 очков в 4-й четверти, включая победное попадание. «Кливленд» отыгрался с «-22» в игре с «Бостоном»

Дин Уэйд устроил шоу.

Форвард «Кавальерс» реализовал 5 3-очковых и набрал 20 очков в 4-й четверти (17 у всей бостонской команды), включая победное попадание на последних секундах.

« » отыгрался с «-22» в решающей четверти игры с « », у которого была победная серия из 11 матчей.

Под занавес встречи судьи пересмотрели решение и не дали исполнить два штрафных при «+1» у «Кэвз». Клуб из Огайо победил 105:104.

Всего на счету 23 очка (8 из 11 с игры), 8 подборов, 1 передача и 2 перехвата за 21 минуту со скамейки.