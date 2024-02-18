Уикенд всех звезд НБА. Мэк Маккланг попытается защитить титул чемпиона по данкам, Стеф Карри сразится с Сабриной Ионеску в челлендже по трехочковым и другие конкурсы

Теги НБА Матч всех звезд НБА Баскетбол

В субботу, 17 февраля, состоится конкурсная программа Уикенда всех звезд НБА.

Уикенд всех звезд НБА-2024

Индианаполис, Индиана

Конкурс мастерства

Участники: команда «Пэйсерс» (Тайриз Халибертон, Беннедикт Матурин, Майлз Тернер), команда «Топ Пикс» (Паоло Банкеро, Энтони Эдвардс, Виктор Вембаньяма), команда «Олл-Старс» (Скотти Барнс, Тайриз Макси, Трэй Янг)

Конкурс трехочковых

Участники: Малик Бизли, Джейлен Брансон, Тайриз Халибертон, Дэмиан Лиллард, Лаури Маркканен, Донован Митчелл, Карл-Энтони Таунс, Трэй Янг.

Челлендж по трехочковым

Участники: Стефен Карри, Сабрина Ионеску.

Конкурс данков

Участники: Джейлен Браун, Хайме Хакес, Мэк Маккланг, Джейкоб Топпин.

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21 комментарий
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Ответ Swaker
Друзья, где смотреть? Кроме ВК?
Лучше не смотреть)
+16
-3
+13
Ответ Swaker
вечер сегодня не чём занять, может кто-то подскажет всё-таки?
В телеграме, найди «Взял мяч», в 4 утра начало трансляции
+6
0
+6
Ответ Никола Тесла
Лучше не смотреть)
Ну почему же
Как минимум конкурс трехочковых и, возможно, данк контест будут интересными
+5
-3
+2
Удачи Хайме❤️‍🔥
+1
0
+1
Ответ Никола Тесла
Лучше не смотреть)
Ну тут хоть какая-то конкуренция в отличии от мвз.
+2
-1
+1
Ответ carmelo hot sause
Во сколько примерно начало?
В 4 утра по мск времени.
+1
0
+1
Ответ Vishenka90
Жаль, что Джален Уильямс не участвует ни в одном конкурсе, хотя бы одного он заслуживает.
он был в команде Джалена на матчах восходящих
+1
0
+1
Друзья, где смотреть? Кроме ВК?
+1
-1
0
Во сколько примерно начало?
0
0
0
Жаль, что Джален Уильямс не участвует ни в одном конкурсе, хотя бы одного он заслуживает.
+1
-1
0
Pacers, Lillard,Curry, Mac
+1
-1
0
Ответ Никола Тесла
Лучше не смотреть)
вечер сегодня не чём занять, может кто-то подскажет всё-таки?
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0
Ответ Никола Тесла
Лучше не смотреть)
не смотреть лучше мвз, а конкурсы почему бы нет. главное не ждать много от конкурса данков, тогда просмотр будет с интересом.
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Ответ Рома Шторкин
Стеф,душка,не надо джентельменить и отрабатывать повесточку ,играй как только ты можешь ,как бист!👹
Такого не будет, ты же понимаешь)
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