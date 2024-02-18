Уикенд всех звезд НБА. Мэк Маккланг попытается защитить титул чемпиона по данкам, Стеф Карри сразится с Сабриной Ионеску в челлендже по трехочковым и другие конкурсы
В субботу, 17 февраля, состоится конкурсная программа Уикенда всех звезд НБА.
Уикенд всех звезд НБА-2024
Индианаполис, Индиана
Конкурс мастерства
Участники: команда «Пэйсерс» (Тайриз Халибертон, Беннедикт Матурин, Майлз Тернер), команда «Топ Пикс» (Паоло Банкеро, Энтони Эдвардс, Виктор Вембаньяма), команда «Олл-Старс» (Скотти Барнс, Тайриз Макси, Трэй Янг)
Конкурс трехочковых
Участники: Малик Бизли, Джейлен Брансон, Тайриз Халибертон, Дэмиан Лиллард, Лаури Маркканен, Донован Митчелл, Карл-Энтони Таунс, Трэй Янг.
Челлендж по трехочковым
Участники: Стефен Карри, Сабрина Ионеску.
Конкурс данков
Участники: Джейлен Браун, Хайме Хакес, Мэк Маккланг, Джейкоб Топпин.
Как минимум конкурс трехочковых и, возможно, данк контест будут интересными