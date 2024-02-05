Джоэл Эмбиид перенесет процедуру на мениске. Есть шанс, что он сыграет в этом сезоне

У Джоэла Эмбиида диагностировано смещение лоскута мениска левого колена.

Звезда «Филадельфии» в ближайшие дни пройдет процедуру на колене, об этом команда объявила в воскресенье вечером.

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, существует вероятность, что Эмбиид еще сыграет в матчах текущего сезона.

Ожидается, что действующий MVP пропустит длительный период, но более точные сроки станут известны уже после того, как врачи завершат процедуру.

травмировался на прошлой неделе в матче с «Голден Стэйт». В нынешнем сезоне он принял участие в 34 встречах, набирая 35,3 очка, 11,3 подбора и 5,7 передачи в среднем за игру.