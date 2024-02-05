Джоэл Эмбиид перенесет процедуру на мениске. Есть шанс, что он сыграет в этом сезоне

Теги травмы Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

У Джоэла Эмбиида диагностировано смещение лоскута мениска левого колена.

Звезда «Филадельфии» в ближайшие дни пройдет процедуру на колене, об этом команда объявила в воскресенье вечером.

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, существует вероятность, что Эмбиид еще сыграет в матчах текущего сезона.

Ожидается, что действующий MVP пропустит длительный период, но более точные сроки станут известны уже после того, как врачи завершат процедуру.

Эмбиид травмировался на прошлой неделе в матче с «Голден Стэйт». В нынешнем сезоне он принял участие в 34 встречах, набирая 35,3 очка, 11,3 подбора и 5,7 передачи в среднем за игру.

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13 комментариев
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Абсолютно никакой вероятности сыграть после операции. И вообще к врачам филы есть вопросы, раз они позволили ему выходить с больным коленом и усугубить.
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Очень грустная новость. Конечно он вернется. В следующем сезоне точно должен быть в порядке. Но есть ощущение, что в этом году был самый праймовый Эмбид. Надеюсь вернется в этом году еще. Хотелось бы его в сериях посмотреть.
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Ответ boller_73
Потом будут говорить, что правило 65 и болельщики форсировали восстановление и не дали до конца восстановиться
Настолько быстро его не выпустят при всём желании. Он если и вернётся, то к ПО
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Комментарий удален пользователем
MVP!!! MVP!!!

А если серьезно, то здоровья!
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Не знаю, я после операции на мениске играл через полтора месяца в футбол. Да, у профи там другие нагрузки, но и восстановление тоже другое…
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У кого-то есть еще вопросы почему в Денвере не играл?!
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Ну давай Нерс, покажи какой ты тренер! Задача стоит сложная - удержать Филу в зоне ПО/ПИ. Помимо Эмбиида пропускают, то и дело Макси, Тоби, Батюм, Моррис, давно лечится Ковингтон, очень полезный Мелтон, только пару раз вышел в новом году. По первым матчам без Эмбиида пока грустно.
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"перенесёт процедуру". это гугл такие словосочетания придумывает?
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Жаль добряка, прекрасный сезон проводил
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Процедуру это по стопам Погбы нашел шамана?
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Ответ Rodbert
Абсолютно никакой вероятности сыграть после операции. И вообще к врачам филы есть вопросы, раз они позволили ему выходить с больным коленом и усугубить.
Так то после операции, а тут о процедуре речь) Процедура шаманства, например
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Ответ LLC TRUST
Не знаю, я после операции на мениске играл через полтора месяца в футбол. Да, у профи там другие нагрузки, но и восстановление тоже другое…
Тоже не понял, сейчас такие операции делают быстро через прокол. Через полтора месяца точно уже все бегают.
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