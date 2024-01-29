«Кливленд» сделал Джарретта Аллена недоступным для обмена
«Кавальерс» не готовы расстаться с Джарреттом Алленом.
«Кливленд» информирует заинтересованные клубы о том, что центровой является недоступным для обмена. Клуб из Огайо видит в Аллене ключевого игрока команды в обозримом будущем.
Аллен проводит третий сезон по 5-летнему контракту на 100 миллионов долларов, который он подписал летом 2021 года. В этом сезоне «большой» набирает в среднем 15,2 очка, 10,4 подбора, 3,0 передачи и 1,1 блок-шота.
«Кливленд» сообщает другим командам, что защитник Донован Митчелл также не будет обменян.