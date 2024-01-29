«Кливленд» сделал Джарретта Аллена недоступным для обмена

Теги возможные переходы Кливленд НБА Донован Митчелл Джарретт Аллен Баскетбол

«Кавальерс» не готовы расстаться с Джарреттом Алленом.

«Кливленд» информирует заинтересованные клубы о том, что центровой является недоступным для обмена. Клуб из Огайо видит в Аллене ключевого игрока команды в обозримом будущем.

Аллен проводит третий сезон по 5-летнему контракту на 100 миллионов долларов, который он подписал летом 2021 года. В этом сезоне «большой» набирает в среднем 15,2 очка, 10,4 подбора, 3,0 передачи и 1,1 блок-шота.

«Кливленд» сообщает другим командам, что защитник Донован Митчелл также не будет обменян.

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2 комментария
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14 дабл-даблов подряд и периодический приём озверина не оставляют иных вариантов
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Ответ Santy-44
14 дабл-даблов подряд и периодический приём озверина не оставляют иных вариантов
Хотелось бы знать как они планируют дальше совмещать их с Мобли, да и Донованом. Если не планируют ничего менять, то в ПО вариативность в атаке опять будет драматически плоха.
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