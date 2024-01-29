«Кливленд» сделал Джарретта Аллена недоступным для обмена

«Кавальерс» не готовы расстаться с Джарреттом Алленом.

« » информирует заинтересованные клубы о том, что центровой является недоступным для обмена. Клуб из Огайо видит в ключевого игрока команды в обозримом будущем.

Аллен проводит третий сезон по 5-летнему контракту на 100 миллионов долларов, который он подписал летом 2021 года. В этом сезоне «большой» набирает в среднем 15,2 очка, 10,4 подбора, 3,0 передачи и 1,1 блок-шота.

«Кливленд» сообщает другим командам, что защитник также не будет обменян.