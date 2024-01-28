Ник Райт о Леброне Джеймсе и Стефене Карри: «Спасибо двум легендам, которые продолжают тащить НБА на своих спинах»
Ник Райт поблагодарил суперзвезд «Лейкерс» и «Уорриорз» за вчерашний матч.
«В лиге распределения нагрузки, когда суперзвезды берут выходные, а парни, которые должны были возглавить лигу, совершенно ненадежны, Леброн и Стеф продолжают приходить на работу и устраивать шоу.
Спасибо двум легендам, которые продолжают тащить НБА на своих спинах», – написал эксперт Fox Sports.
В субботу «Лейкерс» обыграли «Уорриорз» во втором овертайме со счетом 145:144. Джеймс набрал 36 очков, сделал 20 подборов (рекорд карьеры) и 12 передач. Карри отметился 46 очками.