Джон Салли предсказал финал НБА «Денвер» – «Филадельфия» и первое чемпионство Джоэла Эмбиида

Теги Денвер Филадельфия НБА Майкл Мэлоун Джоэл Эмбиид Джон Салли Баскетбол

4-кратный чемпион НБА предсказал победу «Филадельфии» в сезоне-2023/24.

«Мне пришлось хорошенько подумать, кто станет чемпионом, и я пришел к выводу, что это будет «Филадельфия». Потому что я видел игру Эмбиида и 41 очко против Джокера. Я стал наблюдать за ним все чаще и чаще. Во-первых, Джокер невероятен, но Эмбиид... Боже мой! Когда я увидел его в деле, почувствовал то же самое, словно впервые увидел Шакила О’Нила.

Выходя против Шака, я думал: «Сколько еще мне против него протянуть? Что мне делать-то хотя бы?» То же самое я вижу в Эмбииде. «Денвер» будет в финале с «Филадельфией». Я не хочу идти против Майка Мэлоуна – люблю его и помню его еще совсем пацаном, – но с таким Эмбиидом «Филадельфию» будет просто не остановить», – заявил Джон Салли в эфире Vlad TV.

9 комментариев
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Ну Денверу попроще в таком финале будет, все таки Эмбиид в Денвер не поедет…
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Фила сомнительно что второй раунд даже пройдет. Если активы за Хардена в звезду не превратит.
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Для меня Клипперс vs Бостон
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Самый скучный финал будет
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Лейкерс-Филадельфия (4:2/4:3) в пользу Лейкерс.
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«Мне пришлось хорошенько подумать, кто станет чемпионом»
И у тебя это не получилось.
Ничего не имею против Филадельфии, но не вижу как Эмбиид как первая звезда команды становиться чемпионом.
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В здоровом "Дэнва" не сомнваюсь даже в отличие от Штрафниида. У него был шанс раскрутить это райвэрли, но лига теперь точно не будет ему "помогать." Ибо есть поинтереснее (для массового зрителя в первую очередь) мэтчапы для финала.
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Это называется «предположил», а не «предсказал». «Предсказал» - это то, что сбылось, а это мы только в мае узнаем
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Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
Для меня Клипперс vs Бостон
когда прогнозы оправдывались перед плей оф? а тут ещё и проклятые парусники)
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