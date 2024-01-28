Джон Салли предсказал финал НБА «Денвер» – «Филадельфия» и первое чемпионство Джоэла Эмбиида

4-кратный чемпион НБА предсказал победу «Филадельфии» в сезоне-2023/24.

«Мне пришлось хорошенько подумать, кто станет чемпионом, и я пришел к выводу, что это будет « ». Потому что я видел игру и 41 очко против Джокера. Я стал наблюдать за ним все чаще и чаще. Во-первых, Джокер невероятен, но Эмбиид... Боже мой! Когда я увидел его в деле, почувствовал то же самое, словно впервые увидел Шакила О’Нила.

Выходя против Шака, я думал: «Сколько еще мне против него протянуть? Что мне делать-то хотя бы?» То же самое я вижу в Эмбииде. « » будет в финале с «Филадельфией». Я не хочу идти против – люблю его и помню его еще совсем пацаном, – но с таким Эмбиидом «Филадельфию» будет просто не остановить», – заявил Джон Салли в эфире Vlad TV.