Адам Сильвер близок к заключению нового контракта, по которому он останется комиссионером НБА до 2030 года

Адам Сильвер продолжит свою работу в качестве комиссионера НБА.

Комиссионер НБА Адам Сильвер завершает работу над продлением контракта, который, как ожидается, будет действовать до конца десятилетия, сообщили источники Эдриану Воджнаровски из ESPN.

Завершение официальных переговоров с советом управляющих о новом контракте позволит Сильверу продолжить работу над следующими основными задачами НБА: заключением нового соглашения о правах на СМИ и расширением лиги.

«В значительной степени отличаясь от своего предшественника Дэвида Стерна, Сильвер завоевал репутацию человека, стремящегося к взаимопониманию и партнерству с владельцами, руководством и игроками. Ему удается сохранять уважение и даже популярность, несмотря на сложные решения и переговоры.

61-летний Сильвер стал инициатором ряда кардинальных инициатив, в том числе введения плей-ин и внутрисезонного турнира, ужесточения правил, касающихся распределения нагрузки, реформы драфт-лотереи, которая лишила команды стимула к борьбе за лучшие драфт-пики, и способствовал неуклонному росту стоимости организаций НБА», – пишет Воджнаровски.

Сильвер провел восемь лет в качестве заместителя комиссионера лиги, прежде чем сменил Стерна в 2014 году.