Адам Сильвер близок к заключению нового контракта, по которому он останется комиссионером НБА до 2030 года

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

Адам Сильвер продолжит свою работу в качестве комиссионера НБА.

Комиссионер НБА Адам Сильвер завершает работу над продлением контракта, который, как ожидается, будет действовать до конца десятилетия, сообщили источники Эдриану Воджнаровски из ESPN.

Завершение официальных переговоров с советом управляющих о новом контракте позволит Сильверу продолжить работу над следующими основными задачами НБА: заключением нового соглашения о правах на СМИ и расширением лиги.

«В значительной степени отличаясь от своего предшественника Дэвида Стерна, Сильвер завоевал репутацию человека, стремящегося к взаимопониманию и партнерству с владельцами, руководством и игроками. Ему удается сохранять уважение и даже популярность, несмотря на сложные решения и переговоры.

61-летний Сильвер стал инициатором ряда кардинальных инициатив, в том числе введения плей-ин и внутрисезонного турнира, ужесточения правил, касающихся распределения нагрузки, реформы драфт-лотереи, которая лишила команды стимула к борьбе за лучшие драфт-пики, и способствовал неуклонному росту стоимости организаций НБА», – пишет Воджнаровски.

Сильвер провел восемь лет в качестве заместителя комиссионера лиги, прежде чем сменил Стерна в 2014 году.

 

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мне нравится Адам Сильвер. Очень много классных нововведений сделал. Прекратил (почти) эти распределения нагрузок, 65 отыграй а потом претендуй на награды, классный внутри сезонный турнир, Плей-Ин тоже можно занести в актив, никаких локаутов, неплохой сезон в коронавирус когда многие другие виды спорта остановились и тд. Думаю при нем же добавят еще 2 команды в НБА.
Конечно есть вопросы по матчу всех звезд, это вообще не смотрибельно. надеюсь в этом году будет по интереснее. Мягкие наказания Моранту, Грину и другим статусным игрокам, на мой взгляд. Бесконечные лоббирования обмена от звезд, Сильвер явно может повлиять на это.
Но в целом если рассматривать проделана большая работа. Можно похвалить. Поэтому обеими руками за. Не надо ему идти в мышиное гнездо(его приглашали возглавить Дисней)
+8
-1
+7
Управленец он конечно топовый, в случае чего похожую должность найдёт в один день. Его минус как мне кажется, ему не хватает жесткости как у Стерна. Это касаемо наказания игроков и ещё пресечь бы переходы звёздных игроков, которые вдруг отказываются играть и требуют сразу обменов
+4
0
+4
ЛАЛ сегодня нажрутся, двойной праздник у ребят.
+5
-5
0
Ответ Адилет Сапаров
Мне нравится Адам Сильвер. Очень много классных нововведений сделал. Прекратил (почти) эти распределения нагрузок, 65 отыграй а потом претендуй на награды, классный внутри сезонный турнир, Плей-Ин тоже можно занести в актив, никаких локаутов, неплохой сезон в коронавирус когда многие другие виды спорта остановились и тд. Думаю при нем же добавят еще 2 команды в НБА. Конечно есть вопросы по матчу всех звезд, это вообще не смотрибельно. надеюсь в этом году будет по интереснее. Мягкие наказания Моранту, Грину и другим статусным игрокам, на мой взгляд. Бесконечные лоббирования обмена от звезд, Сильвер явно может повлиять на это. Но в целом если рассматривать проделана большая работа. Можно похвалить. Поэтому обеими руками за. Не надо ему идти в мышиное гнездо(его приглашали возглавить Дисней)
Мышиное гнездо же в Сан-Антонио и его туда пока не звали :)
0
0
0
Ответ Адилет Сапаров
Мне нравится Адам Сильвер. Очень много классных нововведений сделал. Прекратил (почти) эти распределения нагрузок, 65 отыграй а потом претендуй на награды, классный внутри сезонный турнир, Плей-Ин тоже можно занести в актив, никаких локаутов, неплохой сезон в коронавирус когда многие другие виды спорта остановились и тд. Думаю при нем же добавят еще 2 команды в НБА. Конечно есть вопросы по матчу всех звезд, это вообще не смотрибельно. надеюсь в этом году будет по интереснее. Мягкие наказания Моранту, Грину и другим статусным игрокам, на мой взгляд. Бесконечные лоббирования обмена от звезд, Сильвер явно может повлиять на это. Но в целом если рассматривать проделана большая работа. Можно похвалить. Поэтому обеими руками за. Не надо ему идти в мышиное гнездо(его приглашали возглавить Дисней)
по Грину ладно, не буду обсуждать )) а что Моранту нужно было сделать? 25 матчей за зажигалку в эфире... что его нужно было в тюрьму посадить? Да сам дурак, предупреждали не однократно, доигрался в гангсту, но 25 матчей! и этого оказывается еще мало.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий