Общий показатель эффективности в атаке НБА вырос на 10 пунктов с момента, как лигу в 2014-м возглавил Адам Сильвер

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

Показатель эффективности в атаке в НБА вырос на 10 пунктов при Адаме Сильвере.

Кирк Голдсберри привел график с эффективностью игры в атаке с 2000 года. Сильвер возглавил лигу в 2014-м, после чего показатель по очкам на 100 владений стал резко расти.

НБА после назначения Сильвера стала активно менять правила игры в пользу атакующей стороны.

Соцсети Кирка Голдсберри

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4 комментария
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НБА после назначения Сильвера стала активно менять правила игры в пользу атакующей стороны.

Вот оно и заметно. Я щас обзоры длинные смотрю когда, иногда перематываю назад по пять раз - пытаюсь найти фол, который свистнули. Вот поэтому потом на международных соревнованиях нбашники и машут руками, мол, "где свисток, судья?", ведь в нормальном баскетболе совсем не такие фолы, как у этого мистера Сильвера)
+17
-3
+14
Ага,и степбэк в 4 шага теперь норма...
+11
-1
+10
вот наверно через пару лет я и бросил смотреть нба, кроме матчей ПО...
+10
-6
+4
Правило 14 секунд на повторную атаку только в НБА ввели?
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