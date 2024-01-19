Общий показатель эффективности в атаке НБА вырос на 10 пунктов с момента, как лигу в 2014-м возглавил Адам Сильвер
Показатель эффективности в атаке в НБА вырос на 10 пунктов при Адаме Сильвере.
Кирк Голдсберри привел график с эффективностью игры в атаке с 2000 года. Сильвер возглавил лигу в 2014-м, после чего показатель по очкам на 100 владений стал резко расти.
НБА после назначения Сильвера стала активно менять правила игры в пользу атакующей стороны.
Соцсети Кирка Голдсберри
Вот оно и заметно. Я щас обзоры длинные смотрю когда, иногда перематываю назад по пять раз - пытаюсь найти фол, который свистнули. Вот поэтому потом на международных соревнованиях нбашники и машут руками, мол, "где свисток, судья?", ведь в нормальном баскетболе совсем не такие фолы, как у этого мистера Сильвера)