Общий показатель эффективности в атаке НБА вырос на 10 пунктов с момента, как лигу в 2014-м возглавил Адам Сильвер

Показатель эффективности в атаке в НБА вырос на 10 пунктов при Адаме Сильвере.

Кирк Голдсберри привел график с эффективностью игры в атаке с 2000 года. Сильвер возглавил лигу в 2014-м, после чего показатель по очкам на 100 владений стал резко расти.

после назначения стала активно менять правила игры в пользу атакующей стороны.

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