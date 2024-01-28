Никола Йокич – прессе: «Нам сейчас не нужно говорить о Джоэле Эмбииде. Пол Рид был очень хорош, и нам стоит отдать ему должное»

Теги Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Пол Рид Баскетбол

Никола Йокич отдал должное Полу Риду на пресс-конференции.

«Нам сейчас не нужно говорить о Джоэле Эмбииде, не только потому, что он не играл, но и потому, что Пол Рид был сегодня очень хорош, и нам стоит отдать ему должное.

Боролся, проходил под кольцо, отлично бросал. Сейчас, я считаю, он больше, чем Джоэл, заслужил, чтобы на него обратили внимание», – заявил сербский центровой.

Пол Рид вышел в стартовой пятерке и за 42 минуты на площадке набрал рекордные в карьере 30 очков, сделал 13 подборов и 2 перехвата. Бигмэн «Сиксерс» реализовал 14 из 21 с игры (2 из 4 из-за дуги).

2 комментария
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Какой Йокич умница - отдал должное сопернику, который играл, и в тоже время снял ненужное внимание с человека, которого не было в игре.
Баскетбол это прежде всего Игра, зрелище, эмоции, то, что происходит на площадке, а то что не входит сюда - околобаскетбол.
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