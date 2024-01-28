Джулиус Рэндл получил вывих правого плеча в матче с «Хит»
Джулиус Рэндл получил травму в домашнем матче с «Майами» (125:109).
Как сообщили источники инсайдеру ESPN Эдриану Воджнаровски, у форварда «Никс» вывих правого плеча. Рентген не выявил серьезных повреждений, но на субботу запланировано проведение магнитно-резонансной томографии.
Когда до конца встречи оставалось чуть больше четырех минут, Рэндл пошел в проход и неудачно приземлился на паркет, столкнувшись с вставшим на его пути Хайме Хакесом. Рэндлу помогли подняться, и в сопровождении ассистента форвард покинул арену.
Как сообщает Воджнаровски, пока нельзя точно установить, сколько времени потребуется бигмэну на восстановление.