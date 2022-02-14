АЕК подписал Кита Лэнгфорда до конца сезона

Греческий АЕК объявил о подписании контракта с атакующим защитником (38 лет, 193 см) до конца нынешнего сезона.

Американец провел за АЕК предыдущие два сезона и вернулся в греческую команду спустя восемь месяцев. В прошлом сезоне его показатели в чемпионате Греции составили 15,0 очка, 3,0 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру.

Ранее в составе АЕКа Лэнгфорд был признан MVP Лиги чемпионов-2020.

Лэнгфорд известен в России по выступлениям за подмосковные «Химки» и казанский УНИКС.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие