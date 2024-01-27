Шэй Гилджес-Александер – самый ценный игрок НБА относительно контракта

Опубликованы самые ценные игроки НБА относительно своих контрактов.

NBA University представил игроков, которые приносят наибольшую и наименьшую ценность относительно своих контрактов (исключая контракты новичков).

Первое место в рейтинге занимает защитник «Оклахомы» . Далее идут («Бостон»), («Денвер»), («Нью-Йорк») и («Милуоки»).

Самые низкие показатели – у Брэдли Била («Финикс»), Эндрю Уиггинса («Голден Стэйт») и Деандре Эйтона («Портленд»).