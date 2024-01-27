Шэй Гилджес-Александер – самый ценный игрок НБА относительно контракта

Теги НБА Баскетбол - фото Оклахома-Сити Брэдли Бил Эндрю Уиггинс Яннис Адетокумбо Никола Йокич Деррик Уайт Деандре Эйтон Шэй Гилджес-Александер Джейлен Брансон Баскетбол

Опубликованы самые ценные игроки НБА относительно своих контрактов.

NBA University представил игроков, которые приносят наибольшую и наименьшую ценность относительно своих контрактов (исключая контракты новичков).

Первое место в рейтинге занимает защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер. Далее идут Деррик Уайт («Бостон»), Никола Йокич («Денвер»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк») и Яннис Адетокумбо («Милуоки»).

Самые низкие показатели – у Брэдли Била («Финикс»), Эндрю Уиггинса («Голден Стэйт») и Деандре Эйтона («Портленд»).

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3 комментария
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Какой длины была бы палка единогласного мвп Стэфа ценой 11 млн долларов?))
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Ответ Вячеслав Лобачев
Йокич переоценен?))) Эмбид составлял рейтинг?
вам к офтальмологу
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