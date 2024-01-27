Шэй Гилджес-Александер – самый ценный игрок НБА относительно контракта
Опубликованы самые ценные игроки НБА относительно своих контрактов.
NBA University представил игроков, которые приносят наибольшую и наименьшую ценность относительно своих контрактов (исключая контракты новичков).
Первое место в рейтинге занимает защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер. Далее идут Деррик Уайт («Бостон»), Никола Йокич («Денвер»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк») и Яннис Адетокумбо («Милуоки»).
Самые низкие показатели – у Брэдли Била («Финикс»), Эндрю Уиггинса («Голден Стэйт») и Деандре Эйтона («Портленд»).