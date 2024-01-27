«Шаньси» проиграл «Шанхаю», у Алексея Шведа – 17 очков, 12 передач и 6 подборов

«Шаньси» Алексея Шведа потерпел поражение от «Шанхая» – 114:123.

Российский защитник отметился 17 очками (5 из 11 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 6 подборами, 12 передачами, 1 блок-шотом и 5 потерями за 25:10 на паркете.

« » занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Китая с 16 победами и 18 поражениями.