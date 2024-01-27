«Шаньси» проиграл «Шанхаю», у Алексея Шведа – 17 очков, 12 передач и 6 подборов

Теги результаты Алексей Швед чемпионат Китая Шанхай Шаркс Шаньси Баскетбол

«Шаньси» Алексея Шведа потерпел поражение от «Шанхая» – 114:123.

Российский защитник отметился 17 очками (5 из 11 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 6 подборами, 12 передачами, 1 блок-шотом и 5 потерями за 25:10 на паркете.

«Шаньси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Китая с 16 победами и 18 поражениями.

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3 комментария
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Статистика конечно грустная :(
Лёша как обычно много пуляет, но по большей части мимо. Печально наблюдать за таким закатом, да ещё в не самой сильной лиге
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Ответ LightWithin
Статистика конечно грустная :( Лёша как обычно много пуляет, но по большей части мимо. Печально наблюдать за таким закатом, да ещё в такой не самой сильной лиге
А где же ему быть?)
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