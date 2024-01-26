«У нас было 4 очка в среднем за матч 10 лет назад!» Гилберт Аренас – Полу Пирсу, который верит, что все еще мог бы играть в НБА

Гилберт Аренас уверен, что Пол Пирс не смог бы играть в современной НБА.

«Я должен это спросить. всегда с соцсетях появляется в нарезках с подкаста с Кевином Гарнеттом. И говорит: «Я бы парочку 3-очковых из угла до сих пор заносил. Все еще мог бы играть в ». Ты, думаешь, смог бы по-прежнему быть в лиге?» – спросил .

«Парочку открытых 3-очковых и я могу попасть. Играть? Нет, нет и нет. Пусть помалкивает. Мы видели, как ты выглядел в конце карьеры. Делаем вид, что ушли на пенсию с 30 очками в среднем за матч. Нет, у нас было 4 очка в среднем 10 лет назад! Я помню эти деньки в «Мемфисе» – 2011/12. 2023? Без шансов.

Я попадаю открытые, но чтобы бегать в защите или пытаться от кого-то уйти в атаке? Ни в коем случае», – рассказал 42-летний в подкасте форварда «Клипперс».