«Пистонс» дали понять, что обмен Каннингема, Дюрена, Айви или Томпсона «не обсуждается»

Теги Детройт НБА Кейд Каннингем Джейден Айви Джейлен Дюрен Осар Томпсон Баскетбол

«Детройт» не намерен расставаться с молодыми талантами пере дедлайном.

«Пистонс» дали командам понять, что обмен с участием Кейда Каннингема, Джейлена Дюрена, Джейдена Айви или Осара Томпсона «даже не обсуждается».

Однако, по информации СМИ, в переговорах по Заку Лавину «Чикаго» просит включить в предложение одного из молодых игроков клуба из Мичигана. Стороны прорабатывают другие возможные варианты сделки.

«Пистонс» с результатом 5-39 идут последними в НБА.

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