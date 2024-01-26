«Пистонс» дали понять, что обмен Каннингема, Дюрена, Айви или Томпсона «не обсуждается»

«Детройт» не намерен расставаться с молодыми талантами пере дедлайном.

«Пистонс» дали командам понять, что обмен с участием , , или «даже не обсуждается».

Однако, по информации СМИ, в переговорах по Заку Лавину «Чикаго» просит включить в предложение одного из молодых игроков клуба из Мичигана. Стороны прорабатывают другие возможные варианты сделки.

«Пистонс» с результатом 5-39 идут последними в .