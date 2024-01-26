Все игроки «Торонто», кроме Барнса, Куикли и Барретта, доступны для обмена
«Рэпторс» готовы продолжить перестройку состава.
«Многочисленные источники в лиге подтвердили очевидное: «Рэпторс» открыты для бизнеса, и за исключением Скотти Барнса и двух бывших игроков «Никс» (Иммануэл Куикли и Ар Джей Барретт), все доступны для обмена.
Если они смогут обменять кого-нибудь из своих ветеранов – Трента, Денниса Шредера, Криса Буше, недавно приобретенного Брюса Брауна или, возможно, даже Якоба Пелтля – на драфт-пики или молодых игроков, которые помогут ускорить перестройку, трудно представить, что они откажутся от этого», – пишет обозреватель Джош Люэнберг из TSN.