Джоэла Эмбиида беспокоит травма колена: «Терпимо, а там уже посмотрим по ситуации»

Джоэл Эмбиид заявил, что его беспокоит травма колена.

«Я не очень хорошо себя чувствую, но продолжу бороться. Терпимо, а там уже посмотрим по ситуации», – заявил центровой «Филадельфии» после гостевого поражения от «Индианы» (122:134).

За 3 четверти на площадке Эмбиид отметился 31 очком, 7 подборами и 3 передачами при 11 из 20 с игры и 7 из 10 с линии штрафных.

Ранее Эмбиид пропустил 7 матчей с конца декабря по середину января из-за повреждения колена.