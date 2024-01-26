Джоэла Эмбиида беспокоит травма колена: «Терпимо, а там уже посмотрим по ситуации»

Теги травмы Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид заявил, что его беспокоит травма колена.

«Я не очень хорошо себя чувствую, но продолжу бороться. Терпимо, а там уже посмотрим по ситуации», – заявил центровой «Филадельфии» после гостевого поражения от «Индианы» (122:134).

За 3 четверти на площадке Эмбиид отметился 31 очком, 7 подборами и 3 передачами при 11 из 20 с игры и 7 из 10 с линии штрафных.

Ранее Эмбиид пропустил 7 матчей с конца декабря по середину января из-за повреждения колена.

3 комментария
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А вот не надо гоняться за Уилтом. Он был инопланетянином, а ты всего лишь человек.
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7из 10 это штрафные - а не из за дуги - поправьте...
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