Жак Вон о слухах вокруг «Нетс»: «Должны продолжать выполнять свою работу. Играй либо за название на груди, либо за имя на спине»
Жак Вон ответил на вопрос, как «Нетс» реагируют на слухи об обменах.
«Я сказал им об этом начистоту. Мне просто нравится быть искренним, и я сказал парням, что такова природа нашего бизнеса. Некоторым будет сложнее, потому что их еще не обменивали или они не привыкли к тому, что их имена фигурируют в слухах. Таков мир, в котором мы живем.
Многие сайты [будут писать про вас], телефон с вами 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Но вы должны продолжать выполнять свою работу. Играй либо за название на груди, либо за имя на спине. Но это может повлиять на некоторых парней больше, чем на других. Я согласен с этим», – заявил главный тренер «Бруклина».