«Сакраменто» интересуется Дорианом Финни-Смитом и Ройсом О’Нилом

«Кингз» интересуются Дорианом Финни-Смитом и Ройсом О’Нилом.

Об этом сообщает журналист The Athletic Сэм Эмик. Отмечается, что «Нетс» готовы расстаться с обоими баскетболистами перед дедлайном.

« » с результатом 17-27 идет 11-м на Востоке.

О’Нил в регулярке-2023/24 набирает в среднем 7 очков, 4,6 подбора и 3 передачи, реализуя 37,6% с игры и 35,4% из-за дуги.

Показатели Финни-Смита составляют 8,9 очка и 4,8 подбора при 40,5% с игры и 37,8% трехочковых.