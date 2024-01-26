«Сакраменто» интересуется Дорианом Финни-Смитом и Ройсом О’Нилом

Теги Бруклин Сакраменто НБА Дориан Финни-Смит Ройс О'Нил Баскетбол

«Кингз» интересуются Дорианом Финни-Смитом и Ройсом О’Нилом.

Об этом сообщает журналист The Athletic Сэм Эмик. Отмечается, что «Нетс» готовы расстаться с обоими баскетболистами перед дедлайном.

«Бруклин» с результатом 17-27 идет 11-м на Востоке.

О’Нил в регулярке-2023/24 набирает в среднем 7 очков, 4,6 подбора и 3 передачи, реализуя 37,6% с игры и 35,4% из-за дуги.

Показатели Финни-Смита составляют 8,9 очка и 4,8 подбора при 40,5% с игры и 37,8% трехочковых.

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