Семь игроков проголосовали за Стивена Адамса на Матч звезд. Центровой пропускает сезон из-за травмы
Семь игроков НБА проголосовали за Стивена Адамса на Матч всех звезд.
В четверг стали известны стартовые пятерки на Матч всех звезд НБА 2024 года.
Стартовые пятерки определялись на основе голосования болельщиков, игроков и СМИ. При этом 50% при итоговом подсчете отдавалось голосам поклонников и по 25% – голосам баскетболистов и журналистов.
Центровой «Мемфиса» получил семь голосов от коллег, несмотря на то, что пропускает сезон-23/24 из-за травмы.