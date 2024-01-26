Семь игроков проголосовали за Стивена Адамса на Матч звезд. Центровой пропускает сезон из-за травмы

Семь игроков НБА проголосовали за Стивена Адамса на Матч всех звезд.

В четверг стали известны стартовые пятерки на всех звезд 2024 года.

Стартовые пятерки определялись на основе голосования болельщиков, игроков и СМИ. При этом 50% при итоговом подсчете отдавалось голосам поклонников и по 25% – голосам баскетболистов и журналистов.

Центровой « » получил семь голосов от коллег, несмотря на то, что пропускает сезон-23/24 из-за травмы.