Зоран Лукич: «С командой Египта хотим выступить на ступеньку выше в качестве игры»

Зоран Лукич рассказал о задачах сборной России в матчах с командой Египта.

«С командой Египта хотим выступить на ступеньку выше в качестве игры.

Сборная Египта чуть иначе организована, чем команда Ирана, с высокорослыми игроками. Но неважно, насколько высокие игроки у соперника, важно – на каком высоком уровне ты можешь играть в баскетбол», – сказал главный тренер сборной России.

Сборная России 3 и 5 августа проведет в Гизе два товарищеских матча с командой Египта. Ранее команда Лукича дважды встречалась с командой Ирана (67:70, 79:58).