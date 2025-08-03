Возвращение Расселла Уэстбрука в «Оклахому» маловероятно
Воссоединение Расселла Уэстбрука и «Тандер» маловероятно.
«Наступил август, а Расселл Уэстбрук все еще остается свободным агентом. Летом воссоединений, когда Дэмиан Лиллард вернулся в «Портленд», а Крис Пол – в «Клипперс», желание болельщиков «Тандер» вернуть легенду своего клуба только усилилось.
Но есть две проблемы. У «Тандер» нет места в составе, а Уэстбрук не вписывается в нынешнюю версию команды», – пишет Sports Illustrated.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
