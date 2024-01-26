Никола Йокич получил пальцем в глаз во время матча с «Никс», но продолжил игру

Никола Йокич получил пальцем в глаз во время матча с «Никс».

Болезненное для серба попадание случилось во второй четверти, когда ему пытался помешать .

Самый ценный игрок финальной серии прошлого года провел некоторое время на паркете, затем реализовал два штрафных и на время отправился в раздевалку.

«Наггетс» уступили со счетом 84:122, в активе 31 очко, 11 подборов и 3 передачи за 27 минут на площадке.