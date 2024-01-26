Никола Йокич получил пальцем в глаз во время матча с «Никс», но продолжил игру
Никола Йокич получил пальцем в глаз во время матча с «Никс».
Болезненное для серба попадание случилось во второй четверти, когда ему пытался помешать Донте Дивинченцо.
Самый ценный игрок финальной серии НБА прошлого года провел некоторое время на паркете, затем реализовал два штрафных и на время отправился в раздевалку.
«Наггетс» уступили со счетом 84:122, в активе Йокича 31 очко, 11 подборов и 3 передачи за 27 минут на площадке.