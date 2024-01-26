Гилберт Аренас: «Однажды Кобе пытался уволить своего тренера, потому что тот не фолил на нем так сильно, как это делал Раджа Белл»

Теги Кобе Брайант Раджа Белл НБА Гилберт Аренас Баскетбол

Гилберт Аренас рассказал о подходе Кобе Брайанта к тренировкам.

«Мы думаем, что знаем, как надо тренироваться, пока не увидим настоящего профи в деле. Мы сидим в своем маленьком мирке, чтобы лучше думать о себе, а потом видим кого-нибудь, кто на голову сильнее.

Когда мы играли против «Лейкерс», я приходил в 3 часа дня на стадион. Кобе уже разминается: одна и та же точка, один удар мячом об пол, 500 бросков подряд. Однажды он пытался уволить своего тренера, потому что тот не фолил на нем так сильно, как это делал Раджа Белл.

«Какой Раджа Белл? Вы с нами сегодня играете». Я тогда пошел расписание смотреть, когда у них там «Санз». В следующем месяце только, а Кобе уже готовится к Радже Беллу?

Такую планку он себе ставил. Имитировал самую жесткую защиту и к ней и готовился», – поделился Аренас в подкасте Пола Джорджа.

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