Джей Джей Редик: «Я не считаю, что Док Риверс – тот тренер, который сможет привести «Милуоки» к чемпионству»

Джей Джей Редик оценил шансы «Бакс» на победу после назначения Дока Риверса.

«Просто ###### [офигеть], что происходит. Эдриан Гриффин, третий по проценту побед тренер в истории НБА, уволен в середине регулярки. Две другие команды, «Лейкерс» в 1980 году и «Кавс» в 2016-м, в тех сезонах стали чемпионами. В конце концов, именно поэтому они приглашают – он выиграл титул в 2008 году.

Да, мы выбрали тренера-новичка, и это явно не сработало. Игроки не реагировали на Гриффина, а команда пытается выиграть титул. В этом смысле назначение Дока Риверса логично. Ну, для кого-то.

Другие же люди оценивают его по заслугам с 2008 года. Он, конечно, выиграл много матчей в регулярке. Я не считаю, что Док Риверс – тот тренер, который сможет привести эту команду к чемпионству. С этим составом с точки зрения игры в обороне у них попросту не получится. Может, они кого-то выменяют или подпишут как свободного агента, но исторически это не срабатывало. Я не знаю. Просто ###### [офигеть]», – сказал бывший игрок .