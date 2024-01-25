Билл Симмонс: «Хит» отдали за Розира 25% от того, что предлагали летом за Дэйма, и получили схожую продуктивность в атаке и лучшую защиту»

Билл Симмонс оценил обмен Терри Розира в «Майами».

«Я не говорю, что лучше Дэйма, но «Хит» отдали 25% от того, с чем готовы были расстаться летом. Они сохранили Хакеса, они сохранили другие пики первого раунда. Розир даст им 80% атакующей результативности Дэйма и будет сильнее в защите», – поделился мнением эксперт в своем подкасте.

Розир завершил встречу с «Мемфисом» (96:105) с 9 очками, 5 передачами, 4 подборами и 2 перехватами, реализовав 3 из 11 с игры.