Билл Симмонс: «Хит» отдали за Розира 25% от того, что предлагали летом за Дэйма, и получили схожую продуктивность в атаке и лучшую защиту»

Теги Майами Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Билл Симмонс Терри Розир Баскетбол

Билл Симмонс оценил обмен Терри Розира в «Майами».

«Я не говорю, что Розир лучше Дэйма, но «Хит» отдали 25% от того, с чем готовы были расстаться летом. Они сохранили Хакеса, они сохранили другие пики первого раунда. Розир даст им 80% атакующей результативности Дэйма и будет сильнее в защите», – поделился мнением эксперт в своем подкасте.

Розир завершил встречу с «Мемфисом» (96:105) с 9 очками, 5 передачами, 4 подборами и 2 перехватами, реализовав 3 из 11 с игры.

6 комментариев
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лиллард и розир сравниваются на полном серьезе.

По ходу билл скатился со своей пирамиды и где-то по дороге головушкой ударился сильно
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От создателей "Секстон ни чем не хуже Митчела, зачем столько отдали?"
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схожую продуктивность... выдал 3/11 ))
Хорнетс конечно дураки те ещё, но не отдали бы Лиларда на минималках за какой-то пик ))
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Ответ andrushapumba
лиллард и розир сравниваются на полном серьезе. По ходу билл скатился со своей пирамиды и где-то по дороге головушкой ударился сильно
Насчёт 80% он погорячился, даже при учёте нестабильной игры Дэйма, но про защиту - это правда. А отдали практически ничто
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Ответ scorp19
схожую продуктивность... выдал 3/11 )) Хорнетс конечно дураки те ещё, но не отдали бы Лиларда на минималках за какой-то пик ))
Ну у Лилларда в этом сезоне 25 очков с efg 51%. У Розира 23 с efg 53.5%.
Так что сказать, что он даст 80% Лилларда в атаке это не такое уж абсурдное заявление.
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