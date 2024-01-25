Билл Симмонс: «Хит» отдали за Розира 25% от того, что предлагали летом за Дэйма, и получили схожую продуктивность в атаке и лучшую защиту»
Билл Симмонс оценил обмен Терри Розира в «Майами».
«Я не говорю, что Розир лучше Дэйма, но «Хит» отдали 25% от того, с чем готовы были расстаться летом. Они сохранили Хакеса, они сохранили другие пики первого раунда. Розир даст им 80% атакующей результативности Дэйма и будет сильнее в защите», – поделился мнением эксперт в своем подкасте.
Розир завершил встречу с «Мемфисом» (96:105) с 9 очками, 5 передачами, 4 подборами и 2 перехватами, реализовав 3 из 11 с игры.
По ходу билл скатился со своей пирамиды и где-то по дороге головушкой ударился сильно
Хорнетс конечно дураки те ещё, но не отдали бы Лиларда на минималках за какой-то пик ))
Так что сказать, что он даст 80% Лилларда в атаке это не такое уж абсурдное заявление.